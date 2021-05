ellie-goulding-ha-partorito:-“mamma-e-bambino-sono-sani-e-felici”

Ellie Goulding ha partorito. È nato il primo figlio della cantante, 34 anni, avuto dal marito Caspar Jopling, 29 anni, che su Instagram ha dato ai fan la lieta notizia. “Mamma e bambino sono entrambi in salute e felici. Sono estremamente grato. Non mi rivolgo mai all’attenzione pubblica che nasce dal mestiere di Ellie, ma durante questo magico momento personale apprezzeremmo di poterci godere la nostra privacy”, ha scritto il mercante d’arte via social. Da parte della cantante infatti, nessun commento sulla nascita del bebè il cui sesso resta ancora un mistero, anche se a giudicare dal blu usato nelle grafiche della Story si direbbe possa essere un maschio.

La gravidanza di Ellie Goulding

La star di “Love me like you do” e il marito Caspar Jopling hanno scoperto di aspettare un bambino (o una bambina, non è ancora stato reso noto dalla coppia) lo scorso agosto, durante il viaggio d’amore che si sono concessi per il loro primo anniversario di matrimonio. Lo aveva raccontato Ellie Goulding in un’intervista a Vogue, con tanto di servizio fotografico a mettere il pancione in bella vista. Una lieta notizia in un periodo tutto sommato complesso per via della pandemia: “La gravidanza non è sempre un momento sereno, ci si trova soli. Sapevo di avere accanto il mio compagno e qualche amico, ma è un viaggio in solitaria e forse per questo ho voluto tenerlo segreto”. Inoltre la cantante ha raccontato come ha vissuto i cambiamenti del suo corpo durante la gravidanza: “I cambiamenti, quando sei incinta, sono al contempo veloci e lenti. All’inizio ho mangiato come sempre, mi sono allenata, il mio aspetto era lo stesso di sempre. Poi, inevitabilmente, il mio corpo è cambiato… Vorrei una parola migliore di “femminile“, ma ho curve che non ho mai avuto prima, e mi piace”.

La storia d’amore di Ellie Goulding e Caspar Jopling

Ellie Goulding ha sposato il compagno Casper Jopling, mercante d’arte, nel settembre del 2019, con una cerimonia in stile regale nella cattedrale di York. Non a caso i due si erano conosciuti due anni prima grazie alla principessa Eugenie, casa amica della popstar presente al matrimonio. Tra gli invitati oltre alle principesse Eugenie e Beatrice, la madre Sarah Ferguson, Sienna Miller, Katy Perry e Orlando Bloom. La cantante aveva raccontato a Vogue di aver trascorso il periodo del lockdown con il marito fuori Londra, nella sua casa di campagna: “Da quando ho iniziato la mia carriera, questo è il primo posto in cui mi sono sistemata. Non abbiamo visto nessuno. Siamo stati abbastanza bravi a non infrangere le regole perché vogliamo che finisca il più velocemente possibile”.