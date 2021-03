Elodie, annuncio ai fan con scatto super: minigonna e gambe da urlo – FOTO

Elodie è la cantante del momento dopo l’apparizione a Sanremo, annuncio importante su Instagram e look che esalta il suo fisico da sballo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Non è tra le cantanti in gara al Festival di Sanremo, ma non è azzardato dire che sia stata lei a rubare la scena molto più di diversi partecipanti alla kermesse canora. L’apparizione al Festival di Elodie, che nella seconda serata è stata co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello, ha lasciato tutti senza parole, per diversi motivi. Per la sua bellezza accecante, per la sua bravura, ma anche per la sensibilità mostrata nel discorso fatto sul palco, quando ha raccontato se stessa e la sua vita. Come noto, la cantante romana classe 1990 viene da un vissuto decisamente non facile, anche in ambito familiare. Ma con costanza e determinazione è arrivata lì dove sarebbe stato impensabile viste le premesse. Il suo racconto ha toccato davvero tutti e contribuito alla sua fama sempre in maggiore ascesa.

LEGGI ANCHE ——–> Elodie a Sanremo, look mozzafiato della cantante: fan in visibilio – FOTO

Elodie, fantastica e provocante: stacco di gambe da paura, un fascino che fa girare la testa e l’annuncio è speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

In questi giorni, Elodie sta continuando a rubare l’occhio, per i ripetuti post su Instagram che sconvolgono per il suo fascino e la sua sensualità. Anche quest’oggi, uno scatto a dir poco da urlo. Nuovamente con indosso un abito rosso, diverso da quelli ammirati in questi giorni ma ugualmente da sballo. Gonna assolutamente mini che esalta le sue gambe lunghe, affusolate e perfette, un’immagine per la quale non servono parole. Fan in delirio, ma non solo per quello.

LEGGI ANCHE ——-> Elodie incanta Sanremo 21, l’esibizione lascia gli spettatori a bocca aperta – VIDEO

Elodie infatti coglie l’occasione per un annuncio speciale, il lancio di un mix dei suoi principali successi di questi anni, disponibile su Youtube e a cura del deejay Benny Benassi. Una collaborazione d’eccezione che fa felice la cantante e la consacra nell’olimpo delle maggiori interpreti della musica italiana degli ultimi anni.

L’articolo Elodie, annuncio ai fan con scatto super: minigonna e gambe da urlo – FOTO proviene da Ultimaparola.com.