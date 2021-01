elodie-capelli-afro-:-la-svolta-della-cantante,-uno-schianto

Elodie torna far parlare di sé per via di un nuovo cambiamento di look con tanto di capelli afro? Non è la prima volta che la cantante stravolge la sua immagine, ma le foto apparse sui social hanno lasciato tutti senza parole. Anno nuovo, vita nuovo e immagine altrettanto nuova di zecca?

Nel corso della sua carriera, Elodie ha mostrato di avere un grandissimo talento fin dagli anni di X-Factor, anche se l’occasione della vita per lei si è presentata solo ad Amici 15 quando la cantante ha messo in scena non solo tutta la sua arte e grinta… ma anche la sua spiccata voglia nel voler cambiare sempre la sua immagine. Non a caso, ricordiamo che in quegli anni è stata molto chiacchierata anche per via dei suoi capelli cortissimi e rosa.

A tenere banco nel mondo del web oggi troviamo delle foto che mostrano Elodie diversa, ancora una volta, con un look che ha fatto discutere i fan.

Elodie: tra musica, moda e sport

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, in questi anni abbiamo avuto modo di vedere Elodie in diverse vesti. Fin dopo la fine dell’esperienza fatta ad Amici 15, la cantante ha mostrato anche la grande passione per il fitness e che le ha permesso di diventare anche una delle testimonial di noti brand del settore. Un impegno lavorativo che per lei continua ancora oggi ma che le ha aperto anche le porte della moda, come confermato dal servizio fotografico per Vouge America al quale ha preso parte come modella di Versace dopo Sanremo 2020.

Durante l’estate, inoltre, Elodie ha sfoggiato un taglio lungo e nero per il videoclip de Il Ciclone, e con treccioline per la canzone Guaranà. Un successo in tal senso, tanto che la cantante ha deciso di sfoggiare negli ultimi tempi un caschetto più lungo e bruno. Ma il tutto non finisce qui.

Elodie cambia ancora

A catturare l’attenzione del web oggi troviamo una foto che mostra Elodie in look afro con capelli riccissimi e cotonatissimi… che si tratti di una parrucca? La cantante ha sfoggiato il nuovo taglio in occasione di un video nel quale esordisce dicendo “Ricordando gli anni 80” ma, chissà, se prima o poi li sfoggerà i capelli acconciati davvero così.

A ogni modo, durante un’intervista rilasciata a IoDonna la cantante ha colto l’occasione per ribadire che, a meno in tema di capelli, una cosa non cambierà mai… ovvero l’escalation continua dei suoi tagli e acconciature: “Ovviamente lì cambierò ancora, sono ‘quasi’ risolta, appunto… I capelli rappresentano il mio sfogo e devono restarlo: dovrò pure sfogarmi da qualche parte, no?”.

The post Elodie capelli afro : la svolta della cantante, uno schianto appeared first on Solonotizie24.