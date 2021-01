elodie,-capelli-rasati-e-rosa:-ricordate-com’era-ad-amici?

Oggi Elodie sfoggia un taglio corto e capelli coloro mogano, ve la ricordate agli esordi ad amici con i capelli rosa e rasati?

Elodie oggi è una delle cantanti più ascoltate dagli italiani, nonché una delle artiste che più cercano di sperimentare e innovare il proprio stile. Un passo in avanti enorme dai suoi esordi, dove ad una voce calda, sensuale e profonda, accompagnava uno stile troppo classico per essere attuale. L’artista oggi è anche diventata una bellissima donna: occhi chiari in cui perdersi, sguardo profondo e vivo, lineamenti eleganti ed un fisico statuario.

Sebbene a renderla famosa sia stata la sua capacità canora e i brani dell’ultimo periodo, in un secondo momento la sua bellezza non è certo passata inosservata. Elodie è una donna dall’aspetto forte e fiero, sempre molto curata nello stile d’abbigliamento ed anche nelle acconciature. In questi anni l’abbiamo ammirata con tantissimi tagli e colori diversi, segno di una donna a cui piace cambiare qualcosa del proprio aspetto come a voler rispecchiare una costante crescita professionale e personale.

Elodie, la ricordate con i capelli corti e rosa?

In questi anni, come detto, Elodie ha cambiato spesso il proprio look, c’è stato il periodo dei capelli biondi cortissimi o a caschetto. La scorsa estate si è fatta ammirare con delle lunghissime treccine del suo colore naturale (castano). Adesso sfoggia un taglio lungo liscio color mogano che esalta il blu dei suoi occhi e la sua carnagione. Il nuovo look le conferisce un aspetto ancora più maturo, sottolineando anche esteriormente la sua crescita.

Uno stile anni luce distante da quello che aveva quando ha fatto il suo esordio televisivo. Elodie, infatti, è stata una concorrente di Amici nel 2015 e spiccava tra gli altri sia per il talento che per un look non convenzionale. L’artista portava i capelli cortissimi e li aveva di un colore rosa Barbie impossibile da non notare. A guardarla oggi sembra quasi un’altra persona.

