Elodie Di Patrizi, rivoluzione lavorativa: nel futuro c’è il cinema, l’annuncio

Non solo musica per Elodie Di Patrizi, 30 anni: la cantante sbocciata nel talent show Amici di Maria De Filippi (Canale Cinque, Mediaset) ha chiuso un contratto con la ‘Volver’, l’agenzia di recitazione che tra i suoi assistiti annovera nomi di peso quali Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri. L’annuncio della nuova avventura professionale che vedrà protagonista la cantante romana è stato dato dalla stessa società che l’ha ‘acquistata’, tramite un post divulgato sui social.

La ‘Volver’, nell’accogliere l’artista, ha sottolineato come la musicista sia stata la cantante donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020. Non solo: la Di Patrizi è stata celebrata come una persona dalla “potente identità” e come una “icona di stile e moda”. Naturalmente non è potuta mancare la menzione alla performance al Festival di Sanremo 2021, di cui Elodie è stata una delle protagoniste al fianco di Amadeus. E ancora l’agenzia puntualizza che la 30enne capitolina è una figura versatile, in perenne evoluzione. Per questo, nel suo viaggio artistico non poteva mancare il cinema. E infatti non mancherà: contratto siglato e nuova avventura tutta da vivere

Elodie, momento magico per la cantante: carriera e amore a gonfie vele

La Di Patrizi sta vivendo un momento speciale, come dire magico. In amore ha trovato tranquillità, affetto e serenità al fianco di Marracash. Galeotta fu la collaborazione al brano Margarita: circa due anni fa il rapper e l’ex allieva di Amici si sono incontrati per incidere il singolo. Doveva essere soltanto un proficuo rapporto professionale; è stata invece la scintilla che ha fatto divampare un fuoco di passione che dura ancora oggi.

Anche sul versante lavorativo Elodie procede con il vento in poppa: come sottolineato da ‘Volver’ il 2020 è stato un anno da incorniciare per la cantante. Nonostante non abbia potuto esibirsi dal vivo, per via dello stop ai live imposto dalla pandemia, su Spotify è andata fortissimo. A inizio 2021 è poi giunta la ciliegina sulla torta, vale a dire la partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice nel corso della serata in onda il 3 marzo.