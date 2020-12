elodie,-domani-l’uscita-del-nuovo-album-natalizio-versione-“christmas-ep”

Da domani sarà in vendita la nuova edizione dell’album “This is Elodie Christmas EP” disponibile su Amazon o nei negozi di dischi

Elodie Di Patrizi, conosciuta ai molti solo come Elodie, classe 1990 e una bellezza che toglie il fiato. È diventata famosa grazie al talent Amici classificatasi seconda alla quindicesima edizione del programma e riuscendo a cavalcare l’inda che questo trampolino le ha dato.

Di origine creole da parte di madre è portatrice di una bellezza unica e che non lascia nessuno indifferente. Ma neppure la sua bravura è lasciata in disparte, il 3 agosto scorso la cantante sui social ha annunciato che aveva ottenuto il disco d’oro per l’album “This is Elodie”, per lei un anno d’oro il 2020, che l’ha decretata la cantante italiana più ascoltata su Spotify.

A partire da domani venerdì 11 dicembre, inoltre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile il nuovo progetto, “This is Elodie Christmas EP”.

Parte del ricavato dell’album andrà a finanziare Save The Children

L’EP conterrà quattro delle tracce di maggior successo presenti nell’ultimo album “This is Elodie” record di incassi per lei quest’anno. Le tracce coinvolte e tutte disco di platino sono “Guaranà”, “Andromeda”, “Margarita”, e “Pensare male” registrate in chiave natalizia. Da domani quindi il cd sarà disponibile in formato vinile rosso nei negozi di dischi e su Amazon.it.

Per questo progetto Elodie ha collaborato con OVS e Save The Children, realizzando anche una Christmas Jumper, colonna sonora che è già possibile ascoltare presso i punti vendita del negozio di abbigliamento in tutta Italia e dai cui proventi saranno finanziati progetti per l’associazione umanitaria.

Inoltre ogni 3 euro donati in negozio e sul sito online dello store, sarà possibile ricevere in omaggio l’album “This is Elodie Christmas EP”, contenente, oltre alle tracce sopra citate, anche cover natalizie quali “Jingle Bell Rock” e “I Saw Mommy Kissing Santa Claus” che la stessa ha reinterpretato.