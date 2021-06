Artisti eclettici, a volte sopra le righe Elodie e Marracash sono una delle coppie più belle dello star system, un rapporto il loro sostenuto anche dai fans che li amano vederli insieme proprio per le loro diversità spesso complementari l’una all’altra. Elodie, cantante affermatasi dopo la partecipazione ad Amici dove pur non vincendo è riuscita ad emergere e farsi notare dagli addetti ai lavori ma soprattutto dal pubblico che non manca d’apprezzare la sua musica.

Elodie e Marracash sguardo al futuro

Dopo essere stata riconosciuta come l’artista femminile più scaricata su alcune piattaforme digitali Elodie è stata invitata a Sanremo 2021 come co-conduttrice per una sera. La sua partecipazione sul palco dell’Ariston ha raccolto consensi e critiche positive. Star anche sui social l’ex allieva d’Amici ha un seguito non indifferente e ogni suo cambio di look è un mood da seguire e applaudire. A completare Elodie il rapper Marracash, i due sono una coppia dal 2019 e nonostante non facciano progetti a lungo termine si dichiarano molto presi l’uno dall’altro.

Icone di moda e di nuove tendenze Elodie e Marracash sono apparsi su Instagram insieme come testimonial di un noto brand. Lo scatto condiviso da i due artisti li ritrae insieme con lo sguardo verso l’infinito, lui vestito con una camicia dalla fantasia decisamente vivace e lei con una t-shirt arancione e con indosso degli splendidi occhiali da sole, oggetto della sponsorizzazione. Solo dopo pochi minuti dalla pubblicazione il post ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi raggiungendo lo scopo che si era prefissato.

Elodie e Marracash un amore vero tutto da vivere

Elodie e Marracash dimostrano giorno dopo giorno quanto sia vero il loro amore, vivono i loro sentimenti in modo spontaneo e il loro modo d’essere è perfettamente coerente con le loro scelte di vita sia privata che professionale. Sono una coppia molto affiatata, per il momento non hanno fatto progetti a lungo termine anzi preferiscono vivere la quotidianità senza condizionamenti.

Il fans non mancano di sostenere l’amore nato tra il rapper e Elodie e ogni volta che appaiono insieme è inevitabile non celebrarli: in ogni scatto è visibile l’amore che provano l’uno per l’altra.