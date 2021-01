elodie-e-marracash,-la-cantante-racconta-i-dettagli-sul-loro-amore

Elodie è la compagna del rapper Marracash, in un’intervista racconta i dettagli sul loro rapporto: vero amore

Elodie e Marracash al Festival di Venezia (Getty Images)

Elodie è sull’onda del successo. Ha dimostrato il suo talento ed è riuscita a incanalare l’energia nella giusta direzione con i suoni che più le appartengono. Evoluzione sancita sicuramente attraverso la collaborazione con Marracash nella canzone “Margarita“, tormentone dell’estate 2019.

Ma non solo successo, quella canzone le ha portato in dono il sentimento reciproco con il rapper, nato proprio in seguito al lavoro svolto insieme. E riguardando il videoclip, appare tangibile il feeling che già li legava. La cantante si dichiara innamoratissima e svela i dettagli sul loro rapporto.

Elodie racconta l’amore con Marracash

Il rapper Marracash (Getty Images)

Una coppia d’arte vincente. Marracash, rapper di spessore, l’album “Persona” è stato il più venduto in Italia nel 2020. Elodie e la crescente fama che l’ha portata a partecipare al Festival di Sanremo con il brano “Andromeda”, classificato in settima posizione, pubblicare l’album “This is Elodie” che ha riscosso importante successo e compiere collaborazioni per un’affermazione radiofonica straordinaria.

Ma non è solo la musica a unirli, i due hanno anche trascorsi molto simili. Entrambi derivano da contesti difficili, lui da un complesso popolare di Milano e lei di Roma. Molte le esperienze che li accomunano, le vicende e la rinascita. Entrambi veraci, due personalità molto forti, i presupposti per un amore idilliaco ci sono tutti, e le foto che li ritraggono al Festival del Cinema di Venezia parlano per loro.

Ed Elodie li conferma, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, nella quale racconta i dettagli della relazione con il rapper. Un modo personale di vivere il romanticismo, comunque molto presenta nella relazione. Persino infantile a tratti, nel senso meraviglioso del termine. Non ci sono dimostrazioni clamorose tra loro e neanche promesse, preferiscono vivere il loro amore giorno per giorno, ogni momento fino in fondo.

Solo parole d’amore da parte della cantante, che ha ammesso di essersi sentita un po’ aggressiva in passato, nelle relazioni precedenti, per la necessità di farsi rispettare ad ogni costo. Finalmente comprende cosa significa essere una coppia.

Elodie al Festival di Sanremo (Getty Images)

Una vita veramente ricca di emozioni, ma non finiscono qua. La cantante sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, in tutta la sua magnifica bellezza. Per la nostra ammirazione e quella di Marracash.