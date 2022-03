Elodie Gossuin : ce gros raté lors de son mariage

C’était il y a plus de quinze ans ! Le 1er juillet 2006, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie se disaient ‘oui’ à l’église Saint-Jacques de Compiègne. Très amoureux, le couple a rapidement souhaité fonder une famille et a eu quatre enfants : Jules et Rose, nés le 21 décembre 2007 et Léonard et Joséphine, nés le 9 octobre 2013. Si l’ex-Miss France garde de bons souvenirs de son mariage, elle a révélé en février dernier au micro de RFM que son cher et tendre lui avait fait une surprise ratée ce jour-là. Fan de la chanson I Will Always Love You, de Whitney Houston, la jolie blonde avait révélé : “C’était notre chanson de mariage, enfin ça devait l’être… Il avait en tête de prendre des cours de saxophone avant le mariage et il voulait absolument – je ne le savais pas, c’était une surprise. Le but, c’était de me faire la surprise de jouer au saxo I Will Always Love You le jour de notre mariage.” Avec humour, elle avait ajouté : “C’était pas super réussi, mais je l’aime toujours et je t’aime encore plus fort aujourd’hui mon amour. C’était mignon quand même.“

En avril 2014, Elodie Gossuin avait déjà fait savoir que Bertrand Lacherie était un homme plein de surprises. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, c’est en évoquant sa demande en mariage que la jeune femme avait confié : “C’était devant toute la famille, donc j’étais un peu obligée de dire oui ! J’avais organisé son anniversaire pour ses 32 ans et c’est lui qui m’a fait la surprise, comme le veut la tradition, de demander ma main à mon papa. Mon père a dit oui et donc j’étais un peu obligée de dire oui. Merci papa !” Heureuse d’avoir épousé le mannequin, c’est à l’occasion de leur quinzième anniversaire de mariage qu’Elodie Gossuin avait partagé un tendre message sur Instagram. Le 1er juillet 2021, elle avait ainsi écrit : “15 ans de mariage. Qui l’eut cru ? NOUS ! C’était hier et pourtant, on a eu le temps de bien se reproduire…, de s’aimer, s’engueuler, surmonter, monter, tomber, pleurer de joie souvent, de douleur parfois, être fous, trop peu sages, mais ensemble, toujours et pour toujours. Je t’aime Bertrand… À toi, mon amant, mari, meilleur ami… Pour la vie ! Ce soir, on envoie valser les verres en cristal !“

Le secret d’un couple qui dure

Un an plus tôt, la jolie blonde avait révélé comment le couple réussissait à maintenir la flamme. Dans les colonnes de Télé Poche, elle avait ainsi assuré : “Psychologiquement, nous sommes vraiment complémentaires. On rigole tout le temps. Et nous n’allons jamais mal en même temps, il y en a toujours un pour relever l’autre. Mon mari s’adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi.” Amoureuse, c’est en 2014 qu’Elodie Gossuin avait fait savoir dans un entretien accordé à Gala : “Il n’y aura pas d’autre homme dans ma vie que Bertrand. Je veux vieillir avec lui. Surtout, je n’ai pas peur de vieillir avec lui.“

