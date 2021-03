elodie,-il-messaggio-per-la-festa-della-donna:-“possiamo-fare-tutto”

Elodie su Instagram lancia un messaggio per la festa della donna, la cantante in prima pagina e in prima linea nella importante ricorrenza

Anche non essendo tra le concorrenti, è stata una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo. La cantante Elodie ha incantato sul palco dell’Ariston, nella serata in cui è stata co-conduttrice. La sua esibizione canora come ospite è stata notevole, così come il suo monologo sul palco in cui ha raccontato se stessa a cuore aperto e la sua ascesa, nonostante la sua storia iniziata in un contesto decisamente difficile. Dopo tante lotte e sacrifici, la quasi 31enne è oggi una delle interpreti italiane più affermate. I suoi successi spopolano in radio e il suo volto è ormai uno dei più riconoscibili nel panorama musicale e non.

Elodie, scatto in prima pagina: è la donna del momento, l’augurio a tutte le donne

La conferma arriva con la sua apparizione in prima pagina sul magazine ‘Icon’, testimoniata dal post Instagram da lei condiviso quest’oggi. E’ la prima artista femminile sulla cover del numero di marzo. Un ulteriore riconoscimento, che diventa l’occasione per lanciare un messaggio importante, in un giorno come questo, quello che commemora la festa della donna. “Le donne possono fare tutto, in tutti i campi – scrive – Nella Giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi ma anche per tutti gli uomini perché nessun diritto sia più violato”.

Un messaggio sentito e trasversale che conferma la sua sensibilità e la sua grande umanità. Oltre al suo fascino irresistibile, che appare anche dallo scatto in prima pagina. Elodie è seguitissima su Instagram, dove è diventata una delle celebrità preferite da parte della community. Una bellezza che abbiamo potuto ammirare, sensuale come non mai, anche a Sanremo e che lascia sempre più senza fiato.

