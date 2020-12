Elodie in tuta ginnica: gambe chilometriche e sensualità, la foto bomba

Elodie ancora una volta ha catturato l’attenzione del popolo del web grazie a una foto che mette in atto la sua bellezza mozza fiato… mentre indossa una tuta ginnica. A lasciare i fan senza parole sono state le gambe dell’artista, ecco perché.

Fin dall’arrivo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Elodie ha messo in scena non solo il suo immenso talento ma anche bellezza che ha conquistato i fan e il polo del web. La cantante, inoltre, è tra le testimonial più amate del marchio Versace come dimostra la scelta degli abiti indossati durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

Il tutto però non finisce qui, dato che oggi la cantante si trova nel mirino dell’attenzione mediatica per via di una foto in tenuta ginnica diventata già virare sul web.

Elodie: sensualità in foto

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso della sua carriera Elodie ha sempre incantato il pubblico con la sua bellezza, tanto da diventare testimonial per diversi brand di moda o marchi che si occupano di abbigliamento sportivo.

Non a caso, a tenere banco nel mondo del web oggi troviamo una nuova foto condivisa pochi giorni fa da Elodie. Nell’immagine in questione, l’artista si mostra in tuta (anche se con i tacchi ndr.) e in una posa super sensuale capace di mettere in risalto il suo corpo assolutamente perfetto e statuario, come sottolineato anche dagli stessi fan.

Elodie dopo Amici di Maria De Filippi

Il momento clou per la carriera di Elodie è arrivato grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la scuola che le ha spalancato le porte della musica permettendole anche di ottenere un gradissimo successo e diventare così la cantante che tutti conosciamo oggi.

Il percorso fatto da Elodie, inoltre, le ha anche permesso di conoscere l’attuale compagno Marracash, incontrato grazie alla loro collaborazione per il brano Margarita: “Io lo chiamo Fabio, all’inizio l’avevo salvato Marra (nelle rubrica del telefono n.d.r.) poi dopo un po’… non c’è il cuore rosso, ma è ancora peggio, ho messo la foto, è una cosa da adolescenti ma non fa niente- rivela a Radio DJ-. L’avevo incontrato ad un suo concerto, un po’ di anni fa, ma non so perché, non provavo molta simpatia, non mi era simpatico!”.

