elodie-incantevole-danzatrice:-commenti-da-belen-ad-elisa,-ma-stash-spiazza-tutti!

Elodie ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole, in cui si mostra ‘ballerina’, e tanti sono i commenti arrivati, davvero inaspettati.

L’ultimo post di Elodie ha conquistato proprio tutti, dato che, l’artista si è lasciata andare ad un balletto molto sensuale, sfoggiando un look decisamente energico. Un video che in poco tempo ha raccolto tantissimi like, e ovviamente, non potevano non mancare i commenti, non solo dei suoi follower, ma anche di molti personaggi del mondo dello spettacolo, che seguono e conoscono anche di persona la bella cantante.

Da Belen ad Elisa, fino a passare a Stash dei The Kolors, migliaia e migliaia i messaggi posti in basso al post. Ma proprio quello di Stash, ha destato non poca attenzione, spiazzando tutti: avete visto cosa ha scritto?

Un video che in poco tempo ha raccolto migliaia di like, Elodie, ha fatto esplodere letteralmente instagram, con un post pubblicato qualche settimana fa, e che risulta essere, al momento, l’ultimo. L’artista, conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, dove, nella scuola si è fatta amare ed apprezzare per il suo talento, ma anche per la sua ilare simpatia, ha condiviso sul suo profilo un video particolare. Lei intenta a ballare con movimenti avvenenti e grintosi, con un look decisamente energico.

Il video, ovviamente, ha raccolto in poco tempo non solo migliaia di like, ma a far esplodere il post i commenti ricevuti, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, da Belen ad Elisa, fino ad arrivare a Stash.

Ed è stato proprio il commento dell’artista, che ha spiazzato praticamente tutti. Stash ha citato la maestra di Amici, Alessandra Celentano, e ha scritto: “Il mondo della danza sa??”, con tanto di risata.

La sua frase ha subito creato un grande entusiasmo, tanto da piacere praticamente a migliaia di utenti.