elodie,-pantalone-aderente-leopardato-e-camicia:-l’outfit-bomba-della-cantante

Elodie ha sfoggiato un outfit pazzesco. La cantante ha fatto impazzire il web.

Elodie : Icona di stile e di bellezza

La cantante è ormai un stella del panorama musicale italiano e non solo. Elodie è diventata con il passare del tempo un’icona di stile, soprattutto per le giovanissime che si ispirano ai suoi look. Bellissima e seducente, Elodie con questo scatto ha catturato l’attenzione di milioni di followers. La bravissima interprete oggi è serena, ma il percorso che l’ha portata alla consapevolezza e alla conquista della tranquillità interiore, non è stato affatto semplice. Alle spalle, Elodie ha un passato difficile, lo ha dichiarato lei stessa.

Elodie: il suo passato l’ha segnata ma non dimentica

Nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera, Elodie ha parlato del suo trascorso. Un’adolescenza, ribelle e difficile la sua, che l’ha forgiata.“Oggi non mi sento tormentata. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta”.

Elodie fin da piccolissima ha dovuto fare i conti con la tossicodipendenza dei genitori:“Tossicodipendenza. l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbè vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina. Erano persone che stavano molto male”.

Leggi anche —-> C’è posta per Te, Can realizza il sogno di zia Maria: “Mamma è morta, mi resta solo lei”

Leggi anche——>Caterina Balivo torna in TV: dove la rivedremo

Poi ha aggiunto: “Tutto il quartiere aveva volti parecchio coloriti: osservandoli è come se avessi studiato, ho amato tante di quelle persone. Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo”.

The post Elodie, pantalone aderente leopardato e camicia: l’outfit bomba della cantante appeared first on Solonotizie24.