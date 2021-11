elodie,-passione-travolgente:-scatta-il-bacio-con-il-nuovo-fidanzato!

Elodie si lascia andare alla passione: scatta il bacio con Davide Rossi

La notizia della rottura del rapporto tra Elodie e Marracash non è certo roba fresca, così le voci di una presunta nuova love story con Davide Rossi sono andate avanti senza incontrare grossi ostacoli. Una conferma ulteriore l’ha regalata Alfonso Signorini e il suo settimanale Chi, che ha pubblicato le foto esclusive di Elodie e Davide Rossi in teneri atteggiamenti. Tra i due sembra esplosa la passione e il bacio ha fatto il giro del web in poche ore. Le foto sono state scattate direttamente all’aeroporto di Linate, negli istanti precedenti alla partenza della cantante per Bari, dove è attesa per girare il nuovo film “Ti mangio il cuore”. Negli scatti Davide Rossi bacia Elodie appassionatamente, salutandola con atteggiamenti intimi di circa 20 minuti prima del viaggio di lavoro della cantante in Puglia. Non sembra più esserci alcun dubbio sulla separazione tra Elodie e Marracash.

Elodie fidanzata con Davide Rossi, chi è il nuovo compagno della cantante

Salutato Marracash, per Elodie è giunto il momento di tuffarsi in una nuova storia d’amore. La stupenda e bravissima cantante da qualche settimana sembra essersi lasciata andare con Davide Rossi, ma chi è più nello specifico questo nuovo fidanzato dalla artista lanciata da Amici di Maria De Filippi? Davide Rossi in passato ha lavorato come modello e marketing manager di Armani. Nato a Milano, città in cui consegue la laurea nel 2014, all’università di lingue e comunicazione IULM. Nel 2010 prende parte all’Isola dei Famosi, ma è con l’avvicinamento a Elodie, di cui si parla ormai da un mese, che conquista la popolarità e le copertine dei settimanali di gossip.

Elodie, il lavoro la separa da Davide Rossi. Come proseguirà al ritorno?

Elodie, che aveva ammesso le difficoltà sul rapporto con Marracash già nei mesi precedenti, adesso si ritroverà separata a causa lavorative da Davide Rossi per un po’ di tempo. Un test subito utile per capire come questa storia possa andare avanti nelle prossime settimane.

