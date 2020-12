elodie-racconta-il-primo-incontro-con-marracash:-un-disastro

L’amore nella vita di Elodie è arrivato insieme al cantante Marracash, complice una canzone che è stata la colonna sonora dell’estate 2019 ma… attenzione perché il cantante in un primo momento non aveva poi notato la donna che successivamente sarebbe stata la sua compagna.

Come dimenticare il video di Margarita, hit dell’estate 2019, che fin da subito ha lasciato intendere come tra Elodie e Marracash ci fosse del tenero, anche se a quanto pare l’amore per i due è arrivato solo in un secondo momento.

A fare la grande rivelazione è stata la stessa cantante, ex alunna di Amici, davanti a dei sbigottiti Linus e Nicola Savino durante l’intervista he questa ha rilasciato a Radio Deejay, ospite di Dj chiama Italia.

Elodie rompe il silenzio su Marracash

Nel corso di questi ultimi due anni la relazione tra Elodie e Marracash è stata una delle più chiacchierate del mondo del gossip italiano, il quale ha monopolizzato anche l’attenzione durante il Festival di Sanremo quando il cantante ha raggiunto la fidanzata in gara con Andromeda, brano per lei scritto da Mamhood.

Durante l’intervista rilasciata a Linus e Nicola Savino, però, ecco che Elodie confessa:

“Io lo chiamo Fabio, all’inizio l’avevo salvato Marra (nelle rubrica del telefono n.d.r.) poi dopo un po’… non c’è il cuore rosso, ma è ancora peggio, ho messo la foto, è una cosa da adolescenti ma non fa niente. L’avevo incontrato ad un suo concerto, un po’ di anni fa, ma non so perché, non provavo molta simpatia, non mi era simpatico!”.

“Non mi aveva notata”

Elodie continua raccontando poi l’incontro avvenuto per motivi lavorativi e che per loro ha poi cambiato tutto, in modo del tutto positivo tanto che la canzone Margarita ha sugellato poi il legame tra lei e Marracash.

A rimanere sbalorditi dal racconto sono stati i due conduttori di Dj chiama Italia nello scoprire che in un primo momento Marracash non aveva notato Elodie: “No, non lo so, non mi ha mai detto niente, forse non mi aveva neanche notata, non lo so”. Durante l’intervista, inoltre, Elodie ha poi ammesso che per lei la scintilla era già scoccata durante il video di Margarita canzone galeotta per l’amore con Marracash: “Già durante il video io ero un po’ imbarazzata perché, non volevo ammetterlo, ma già un po’ mi piaceva”.

