Elodie rompe il silenzio: “Ecco perché è finita con Marracash”

Elodie ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua rottura da Marracash, avvenuta durante l’estate 2021 dopo 3 anni d’amore. I due sono rimasti in buoni rapporti e la cantante appare sulla copertina dell’ultimo album del rapper, Noi, loro, gli altri.

Elodie: l’addio a Marracash

La rottura tra Elodie e Marracash è stata vissuta come un fulmine a ciel sereno dai numerosi fan della coppia che credevano che i due non si sarebbero mai lasciati. La cantante ha svelato per la prima volta i motivi che avrebbero spinto lei e il rapper a dirsi addio, nonostante continuino ancora oggi a sentirsi e a provare affetto l’uno nei confronti dell’altra.

“Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”, ha dichiarato a Grazia la cantante, e ancora: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

Dopo l’addio a Marracash Elodie è stata avvistata più volte in tenera compagnia del modello Davide Rossi, ma a quanto pare anche questa storia d’amore sarebbe naufragata.