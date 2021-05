Scelta per partecipare all’imminente edizione di Celebrity Hunted affiancata da vip di tutto rispetto come Vanessa Incontrada, Diletta Leotta, e Achille Lauro e altri Elodie continua a mietere successi sul palco ma anche fuori. Icona dei social ogni suo post incanta i fans che non riescono a far a meno d’ammirare tanto talento e bellezza. L’ex allieva d’Amici negli ultimi due anni si è conquistata un posto d’onore nel mondo della musica, non solo ha raggiunto il successo con brani che sono oggi cult ma anche affermato la sua personalità di donna sicura e indipendente.

Elodie-solonotizie24

Elodie look aggressivo ma glamour: piovono like

Sul palco di Sanremo Elodie ha confermato d’essere un’artista eclettica, versatile dotata di molto talento non solo nella musica e sui social è diventata un’icona anche di outfit originali e glamour. La cantante romana non ha uno stile definito ma di sicuro è una ragazza bellissima che sa valorizzare ogni cosa che indossa. Recentemente è apparsa sui social indossando un micro abito nero con scollature al posto giusto abbinato a degli anfibi: look aggressivo ma mai volgare che Elodie sa indossare con glamour.

Noto è anche il carattere determinato d’Elodie che in più occasioni non ha mancato di rivelare la sua posizione sul alcune problematiche d’ordine sociale. Nei giorni scorsi si è anche schierata dalla parte di Aurora Leone dei The Jackal che ha subito delle offese maschiliste da parte d’alcuni dirigenti della Nazionale Cantanti. Elodie non solo si è detta stupita ma anche molto arrabbiata, e sui social, come molte altre sue colleghe ha rivelato quale sarebbe stata la sua reazione se una cosa così fosse successa a lei.

Elodie: “Se fosse successo a me…”

Elodie ha commentato il caso Nazionale Cantanti in modo diretto, incredula ha riferito che lei avrebbe avuto una reazione difficile da gestire: “Onesta… Se fossi stata presente avrei ribaltato il tavolo, almeno ci sarebbe stato un motivo valido!”

Anche Alessandra Amoroso ha detto la sua in merito all’increscioso fatto che ha messo in imbarazzo anche alcuni cantanti/calciatori della Nazionale che d’anni gioca solo per fare beneficenza: “Sono davvero amareggiata e incredula per quello che è successo ad Aurora Leone. Non è più tempo di parole, servono i FATTI. Il rispetto delle donne e la parità di genere passano dalle azioni quotidiane, passano anche da una partita di calcio!!”