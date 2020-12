elodie-vietata-ai-minori-:-bomba-sexy-sui-social-foto

Elodie è una delle ex alunne della scuola di Amici che è stata in grado di ottenere un grandissimo successo sia nel campo della musica che in quello della moda. A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo una foto che per certi versi è stata definita vietata ai minori… scopriamo insieme perché.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Elodie nel corso della sua carriera non si è solo contraddistinta per il talento, ma anche per la sua bellezza capace di togliere il fiato e di incantare anche Versace. Chi ha avuto modo di seguire Elodie a Sanremo, infatti, avrà notato come la cantante abbia deciso di indossare solo ed esclusivamente degli abiti realizzati dalla casa di moda, per poi posare anche per uno shooting fotografico per una nota rivista del settore come modella appunto di Versace.

A ogni modo, ecco che a tenere banco nel mondo del web troviamo una foto ad alta tensione che ha scatenato i fan della cantante e non solo.

Elodie: tra musica e bellezza

Sono momenti molto importanti per Elodie che in questi anni sta costruendo la sua carriera collezionando una lunga serie di successi. Fin dagli anni in cui questa ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi aveva mostrato di essere davvero una fuori classe ma la stella di un tempo è diventata una super nova.

Nel corso degli, inoltre, abbiamo anche avuto modo divedere come Elodie abbia cambiato molto spesso look e taglio di capelli… dal rosa, al biondo fino a diventare mora. Gli outfit che di volta in volta indossa però riesco a fare sempre la differenza e valorizzare anche la sua fisicità.

La foto illegale di Elodie

Continua a riscuotere un grandissimo successo che Elodie ha condiviso nella sua pagina Instagram in occasione della partecipazione al talent show di X-Factor dove ha sfoggiato un look pazzesco tanto che la foto pubblicata poi nella pagina Instagram ha fatto perdere la testa a tutti… persino a Belen Rodriguez.

L’immagine in questione, infatti, è stata presa d’assalto sia dai fan della cantante ma anche da personaggi famosi come Belen Rodriguez che ha subito commentato il post, insieme ad Andrea Delogu, Giusy Ferreri, Paola Turci e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e del web

