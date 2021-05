elodie-vittima-di-una-truffa-via-social:-lei-non-ci-sta-e-butta-fuori-tutto

L’ex coreografa di Sanremo 2021 sbotta su Instagram, in compagnia dei suoi fan e mostra il lato più oscuro di sè: derubata!

E’ un momento difficile per la cantante, Elodie, protagonista dell’ultimo Sanremo, 2021, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Fiorello.

La ragazza aveva guadagnato la stima dei fan e telespettatori, mostrando una bellezza encomiabile tra look trendy e abbigliamenti di valore. Insomma, Elodie non ha scelto di concorrere tra i protagonisti e magari anche in quella occasione avrebbe fatto la sua solita figura.

Da quella sera, la sua avvenenza sui social è schizzata al “settimo cielo”, guadagnando di stima e visibilità sia al pubblico adulto che giovanile. Insomma, Elodie è una donna che starebbe bene con chiunque, tranne con coloro che tentano di fregarla o farle trascorrere un malcapitato “quarto d’ora”.

Era proprio ciò che stava per accadere poche ore fa, quando la cantante si è accorta di essere stata tirata in un tranello di truffa via social

Attimi di panico prima della cruda lamentela

Non ci ha visto più Elodie, quando ha scoperto che qualcuno, dietro ad uno schermo di un cellulare avrebbe voluto trarla in inganno o meglio in una truffa inaspettata.

E’ accaduto poche ore fa sul suo smartphone, al termine un’intensa giornata di lavoro, dove tutto avrebbe voluto fuorchè pensare di risolvere questo “grattacapo” contorto, che non le avrebbe di certo portato benefici.

L’ex co-conduttrice di Sanremo 2021 ha denunciato tutto tramite storia Instagram, in cui si è detta spiazzata dal tentativo di truffa.

Elodie è una donna senza peli sulla lingua e anche in occasione di momenti piuttosto bui, che mai vorrebbe vivere sulla sua pelle si lascia andare agli sfoghi. Con la speranza di trovare qualche buon amico oppure darvi consigli per evitare di finire incastrati, proprio come accaduto a lei.

La cantante e coreografa televisiva ha ricevuto dei messaggi sospetti che le chiedevano di condividere e/o aprire link. Un vero e proprio escamotage da parte dei “pirati” digitali, per entrare nel sistema del suo dispositivo e magari “fare piazza pulita”.

Per fortuna che l’artista si è accorta anzitempo della fregatura. E come se non bastasse si è anche lasciata andare, non proprio a cuor leggero, inveendo contro questi indesiderati ignoti

Siete capaci di rompere il c***o in tutti i modi possibili. Però debbo dire che tutto ciò vi fa onore

Insomma i numerosi fan che la seguono sui social hanno assistito alla parte più oscura del suo comportamento, che lei mai avrebbe voluto mettere in mostra, se non in condizioni di pericolo.