elon-musk-ultrapassa-zuckerberg-e-se-torna-o-terceiro-homem-mais-rico-do-mundo,-diz-revista

Segundo ranking da Bloomberg, fortuna do dono da Tesla chegou a US$ 115 bilhões na segunda-feira, desbancando o patrimônio de US$ 111 bilhões do CEO do Facebook. Foto de arquivo de janeiro de 2020 mostra o fundador e engenheiro-chefe da SpaceX, Elon Musk, discursa em uma entrevista coletiva pós-lançamento para discutir o teste de abortamento em voo da cápsula de astronauta Crew Dragon no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida, EUA

Joe Skipper/Reuters/Arquivo

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, se tornou a terceira pessoa mais rica do mundo na segunda-feira (31), de acordo com a Bloomberg Billionaires Index, após as ações da Tesla Inc. terem subido até 12% nos Estados Unidos.

O patrimônio líquido de Musk atingiu o valor de US$ 115 bilhões, ultrapassando, assim, a fortuna do CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, de US$ 111 bilhões, que foi para a quarta posição do ranking.

Neste ano, a fortuna de Musk registrou um aumento expressivo de US$ 76 bilhões, puxada pelas ações da Tesla, que avançaram mais de 475%, desde janeiro.

Para se tornar a pessoa mais rica do mundo, porém, Musk ainda tem um longo caminho. Jeff Bezos, que está no topo da lista, alcançou no final de agosto um patrimônio de mais de US$ 200 bilhões, tornando-se a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes.

Centibilionários

Na semana passada, o fundador da Tesla já havia se tornado um dos quatro centibilionários do mundo, termo usado para definir quem tem um patrimônio acima de US$ 100 bilhões. Nessa lista estão Bezos, Bill Gates e Zuckerberg.

Os ganhos deles, porém, vão na contramão das perdas econômicas provocadas pela pandemia. Segundo a Bloomberg, as fortunas das 500 pessoas mais ricas do mundo aumentaram em US$ 809 bilhões somente em 2020, um avanço de 14% desde janeiro.

