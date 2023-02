Em 15 dias, Piracicaba ultrapassa média de chuva na zona rural e registra 78% do esperado na zona urbana

Conforme o PCJ, foram registrados 185 milímetros de chuva, sendo que a média é de 143,79 milímetros. O total ultrapassou em quase 29% a média, até agora. ARQUIVO: Chuva na região central de Piracicaba

Em 15 dias de fevereiro, Piracicaba (SP) ultrapassou a quantidade média de chuvas para o mês na zona rural, conforme dados da Sala de Situação das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Conforme o boletim diário desta quarta-feira (15), foram registrados 185 milímetros de chuva, sendo que a média é de 143,79 milímetros. O total ultrapassou em quase 29% a média, até agora.

Os dados se referem ao posto de medição que fica no Rio Corumbataí, próximo a uma usina na zona rural da cidade.

Já em outro posto de medição, que fica no distrito de Artemis e se refere ao Rio Piracicaba, foram registrados 145,40 milímetros de chuva. A média para este local é de 146,08, ou seja, foram 99,5% do esperado, em 15 dias.

Já na região da Rua do Porto, na zona urbana, foram registrados 115 milímetros de chuva até esta manhã. A média histórica para o mês inteiro é de 147,65 milímetros, então foram 78% do total até agora.

Estragos

Desde o início de janeiro, moradores de várias regiões de Piracicaba registraram problemas de infraestrutura por conta das fortes chuvas.

Uma ponte na zona rural precisou ser interditada após as chuvas do início do mês. A cabeceira da ponte foi parcialmente levada pela correnteza, por conta do volume da precipitação.

A ponte fica na estrada José Gonzales Peres, no bairro rural Paredão Vermelho. Segundo a prefeitura, o local já foi liberado para tráfego.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva para os próximos dias em Piracicaba. No fim de semana, a temperatura cai. Veja a previsão do tempo para os próximos dias:

Quarta-feira (15)

Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC. Chances de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Quinta-feira (16)

Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Tarde nublada e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Sexta-feira (17)

Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Também há possibilidade de chuva e trovoadas isoladas.

Sábado (18)

Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Domingo (19)

Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC. Pancadas de chuva isoladas.

