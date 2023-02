em-15-meses,-mtg-arrecada-r$-1,4-mi-de-entidades-filiadas

Balanço de 15 meses de gestão foi publicado em site da instituição. Caixa positivo de caixa em outubro de 2022 era de R$ 554 mil. Sede do MTG, em Porto Alegre

Sem alarde e destaque nas redes sociais, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) publicou em seu site uma prestação de contas da gestão Manoelito Savaris, entre julho de 2021 e outubro de 2022. O saldo positivo de caixa ao término desse período era de R$ 554 mil. Em 14 meses, foram arrecadados R$ 1,4 milhão em anuidades e taxas de filiação e R$ 101 mil em cursos. Os dados mostram que, desse valor, R$ 684 mil foram repassados às 30 Regiões Tradicionalistas, que são braços do MTG no interior. Em salários, foram pagos R$ 282 mil.

O relatório avança em relação ao documento anterior, divulgado no congresso de Farroupilha. Mas ainda carece de detalhamento das despesas, como relação de cargos e vencimentos, diárias, gastos com hotel, etc.

