Em 1ª agenda oficial na região de Presidente Prudente como governador do Estado de SP, Tarcísio de Freitas inaugura obras nesta terça-feira

Cerimônia simbólica está marcada para as 10h30, no Teatro Paulo Roberto Lisbôa, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP). Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Divulgação/Secom/GESP

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terá nesta terça-feira (31) a sua primeira agenda de compromissos oficiais no Oeste Paulista após ter assumido no último dia 1º o comando do Palácio dos Bandeirantes.

Em cerimônia marcada para as 10h30, no Teatro Paulo Roberto Lisbôa, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP), Tarcísio de Freitas irá inaugurar simbolicamente obras que foram realizadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo em convênios com os municípios de Alfredo Marcondes (SP), Bilac (SP), Presidente Prudente e Taciba (SP).

A obra concluída em Presidente Prudente foi a ponte de concreto e estrutura metálica sobre o Rio Mandaguari, na Estrada do Sete Copas.

Vito Califano