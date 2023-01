em-2-dias-de-testes,-radar-em-araras-flagra-650-motoristas-acima-da-velocidade-permitida

É a primeira vez que o município instala esses equipamentos e aplicação de multas deve começar em até 65 dias. Lombadas eletrônicas também são instaladas perto de escolas e universidades. Araras instala radares fixos para testes

Divulgação

Em dois dias de testes de um radar de velocidade na Avenida Dona Renata, em Araras (SP), pelo menos 650 motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida, segundo a prefeitura. É a primeira vez que o município instala esses equipamentos.

O equipamento foi instalado perto da estação rodoviária Padre João Modesti e a velocidade máxima do local é de 50 km/h. A maioria dos motoristas flagrados fora da velocidade estava entre 65 e 70 km/h.

Caso haja infração no período de testes, os motoristas serão notificados, mas não vão levar multa.

Araras tem oito novos radares e quatro lombadas eletrônicas

O município ainda terá três lombadas eletrônicas que vão servir apenas de orientação e educação no trânsito e mais 4 lombadas eletrônicas que vão ser usadas como forma de punição para o motorista que exceder a velocidade.

Os radares de velocidade ficarão nas principais vias, como as entradas da cidade, Avenida Padre Alarico Zacarias e Avenida Loreto.

As lombadas eletrônicas ficarão perto das escolas, como Avenida do Filtro, Avenida Dr. Maximiliano Baruto (Uniararas). Também haverá dois radares de avanço de semáforo.

Fase de implantação

Segundo o chefe do Departamento de Trânsito de Araras, Valdir Albertini, haverá a fase de implantação do sistema e o aferimento. Os radares vão funcionar das 6h às 22h.

“Perdura uns 50 dias para estar em funcionamento. Depois teremos de 10 a 15 dias onde haverá a notificação, mas não será cobrada multa”, disse.

Também foi instalado na Rua Bolívia um radar de peso para inibir a passagem de caminhões e ônibus na rua, que é a única na cidade onde o tráfego destes veículos é proibido.

Vito Califano