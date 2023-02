Em 24 horas, volume de chuva em cidades do Litoral Norte de SP ultrapassa média esperada para o mês inteiro

Em São Sebastião, volume de chuva nas últimas 24 horas foi o dobro do esperado para fevereiro inteiro. São Sebastião decreta calamidade pública

Três das quatro cidades do Litoral Norte de São Paulo tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro, de acordo com dados da Defesa Civil. Em São Sebastião, onde uma mulher morreu em consequência do temporal, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil estadual, divulgado às 13h deste domingo (19), o volume de chuva acumulado nas últimas 24 horas é o seguinte:

Caraguatatuba: 234 mm / média esperada para o mês: 287 mm

Ilhabela: 337 mm / média esperada para o mês: 303 mm

São Sebastião: 627 mm / média esperada para o mês: 303 mm

Ubatuba: 335 mm / média esperada para o mês: 290 mm

A situação nas cidades do Litoral Norte é crítica por causa das chuvas. Duas mortes já foram confirmadas, sendo uma criança de sete anos em Ubatuba e uma mulher de 35 anos em São Sebastião.

Foi decretado estado de calamidade pública em São Sebastião. Caraguatatuba e Ubatuba estão em estado de atenção, assim como a Região Sul de Ilhabela.

Em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, famílias ficaram desabrigadas. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou que há pessoas debaixo de escombros na cidade.

As estradas que dão acesso às cidades também estão com problemas. Na rodovia Rio-Santos, o DER informou que há trechos com interdição total ou parcial. Na rodovia dos Tamoios, a Serra Antiga foi interditada por causa do volume de chuvas. Com isso, o tráfego passou a ser todo pela Serra Nova, no sistema pare e siga.

Por causa dos estragos causados pelas chuvas, as cidades cancelaram a programação do carnaval deste domingo.

