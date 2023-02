Em 2ª fase, Operação ‘A Grande Família’ cumpre 12 mandados de busca domiciliar em Dracena e Junqueirópolis

Ação policial apura a prática de crimes em licitações e contratos celebrados pela administração pública de Flora Rica (SP). Operação ‘A Grande Família’ cumpre 12 mandados de busca domiciliar em Dracena (SP) e Junqueirópolis (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a 2ª fase da Operação “A Grande Família” e cumpriu 12 mandados de busca domiciliar em empresas e residências de Dracena (SP) e Junqueirópolis (SP).

Conforme os policiais, a ação apura a prática de crimes em licitações e contratos celebrados pela administração pública de Flora Rica (SP) e trata-se de um desdobramento da operação realizada no dia 12 de abril de 2022.

Nesta segunda fase das investigações, a Polícia Civil apura fraudes em licitações e contratos celebrados em 2021, visando a aquisição de equipamentos eletrônicos, o que, conforme a corporação, pode configurar a prática do crime de frustração ou fraude ao caráter competitivo do processo licitatório com intuito de obter vantagem.

Os agentes cumpriram 12 mandados de busca domiciliar em estabelecimentos empresariais e residenciais de investigados, em Dracena e Junqueirópolis, e apreenderam três celulares, dois notebooks, documentos relacionados às investigações, dois carregadores para armas de fogo de calibre 9mm, 177 cartuchos de munições calibre 9mm e 50 cartuchos de munições calibre 12.

Operação ‘A Grande Família’ cumpre 12 mandados de busca domiciliar em Dracena (SP) e Junqueirópolis (SP)

Polícia Civil

