Em 30 minutos, volume de chuva em São José supera a média para dois dias, diz Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 50 milímetros de água em menos de uma hora – quantidade é equivalente a dois dias de chuva. Cinco famílias precisaram sair de casa. Chuva forte deixou ruas alagadas em São José dos Campos

O volume de chuva que provocou transtornos em São José dos Campos em cerca de 30 minutos nesta terça-feira (28) foi acima do normal para dois dias, segundo a Defesa Civil.

O órgão aponta que em pouco mais de meia hora choveu mais de 50 milímetros, o que provocou alagamentos em ruas e casas, interditou cinco imóveis e provocou quedas de árvores.

Devido ao grande volume em pouco tempo, diversas vias ficaram totalmente alagadas. Imagens (veja os vídeos) mostram carros totalmente submersos.

Alagamentos

A região central foi uma das mais afetadas, com pontos de alagamento em vários trechos da avenida José Longo e Nelson D’Ávila, além de vias também na região sul da cidade. Em alguns locais havia até mesmo carros submersos em meio à água.

O trevo do CTA também teve inundações, assim como os bairros Águas de Canindu e Freitas, na região norte. Na avenida Brasil, no bairro Capuava, sudeste da cidade, o asfalto cedeu em alguns trechos.

Quedas de árvore

Segundo a Prefeitura de São José, houve registro de queda de árvore nos seguintes locais:

rua Jaguari (Vila Sinhá)

rua Humaitá (centro)

rua Demerval Veras e rua Sebastião Paulo de Toledo (Vila Industrial)

rodovia SP-50 (região norte)

Casas interditadas

Cinco famílias precisaram deixar as casas onde moram na região central. Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Benedito da Silva, a retirada foi uma medida de precaução e uma vistoria nas residências está prevista para hoje.

“Houve queda de muro nessas residências. São casas próximas e encostadas, então por prevenção decidimos tirar, até porque ainda estava chovendo. As famílias receberam assistência com colchões e cestas básicas, e foram para a casa de parentes!, explicou.

Escolas

Ainda segundo o coordenador, ao menos 13 escolas municipais tiveram registro de ocorrências em razão das chuvas, principalmente nas regiões Norte e Centro.

“Nas escolas a questão foi muito mais de limpeza e higienização. Ontem mesmo isso foi feito e as áreas não foram prejudicas.”

