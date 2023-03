Em áreas de difícil acesso, 42% das comunidades da Terra Yanomami começam a ser recenseadas

Coleta de dados acontece nas regiões geograficamente isoladas, onde só é possível chegar de helicóptero. O idioma e a logística são as maiores dificuldades dos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Recenseadores do IBGE na comunidade indígena Xerimihik, na Terra Indígena Yanomami.

Yara Ramalho/g1 RR

Localizadas em áreas de difícil acesso e isoladas geograficamente, cerca de 42% das comunidades espalhadas ao longo da densa floresta amazônica, na Terra Indígena Yanomami, começaram a ser recenseadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número corresponde a 169 aldeias, onde só é possível chegar de avião ou helicóptero.

A coleta de dados iniciou em agosto do ano passado e, após seis meses de operação censitária, o IBGE já atingiu 53% das comunidades Yanomami, no Amazonas e em Roraima, onde fica a maior parte.

Na última segunda-feira (6), uma força-tarefa do governo federal e do IBGE iniciou a coleta final de dados para o Censo Demográfico no território. A previsão é que a coleta seja concluída entre 20 e 30 dias, mas o prazo exato vai depender das condições climáticas para acesso à região.

Equipes do Jornal Nacional e g1 estiveram na Terra indígena Yanomami e acompanharam o trabalho dos recenseadores na comunidade Ketaa, considerada de recente contato com a população não-indígena.

Liderança indígena responde ao Censo Demográfico, na Terra Yanomami.

Lucas Wilame/Rede Amazônica

O idioma é uma das maiores dificuldades dos recenseadores. Poucos indígenas falam ou entendem o português, por isso um intérprete Yanomami ajuda a equipe do IBGE a coletar as informações. Além dele, um guia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) também acompanha os recenseadores e supervisores do instituto.

Chegar até as comunidades indígenas é outro problema. Com cerca de 10 milhões de hectares e cercado pela densa floresta, o território Yanomami tem comunidades de difícil acesso. Na maioria delas, a entrada é feita por avião e helicóptero, que aterrissam em clareiras abertas na mata fechada ou pistas improvisadas para aeronaves de pequeno porte.

“São aldeias de dificílimo acesso, com clareiras pequenas, as vezes com dificuldade do próprio helicóptero pousar”, explica Marta Antunes, coordenadora do Censo Indígena do IBGE.

Guia da Funai e recenseadores do IBGE em uma comunidade Yanomami.

Yara Ramalho/g1 RR

De acordo com a coordenadora, 50% do território indígena já foi mapeado e o objetivo agora é alcançar os locais mais distantes. Os recenseadores iniciaram o trabalho nas comunidades onde é possível chegar por via fluvial, ou seja, navegando pelos rios. E, agora, eles tentam chegar até as comunidades que dependem de um transporte aéreo.

Os voos só acontecem quando existem condições climáticas favoráveis. Os recenseadores são deixados em um polo de chegada e se deslocam a pé. Eles caminham por trilhas pela mata, e isso pode levar mais de 5h.

Para entrar nas comunidades, os agentes do IBGE precisam da autorização das lideranças locais. Segundo a analista censitária de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), Joana Darc, a recepção é positiva.

“A gente tem sido muito bem recebido por boa parte dos indígenas ao longo da TI. Nossa equipe tem explicado para eles o que é o Censo e eles conseguem entender a importância para o povo deles, que estar na contagem dos brasileiros está mostrando que ali também é um pedaço do território deles e que eles são responsáveis por cuidar”, ressalta Joana.

Atualmente, mais de 15 equipes de recenseadores atuam dentro da Terra Yanomami. Para a nutricionista Regiane Carvalho, que atua no Polo Base de Surucucu, unidade considerada de referência na Terra Yanomami, o Censo vai otimizar os atendimentos de saúde na região.

“Vai melhorar em 100% o atendimento. Nós estamos com muitos polos fechados e para a gente ter um fluxo de trabalho e saber se tiveram óbitos ou nascimentos, [o Censo] é muito importante. A partir do momento em que se tem a data de nascimento das crianças, a gente consegue fazer um cartão de vacina por exemplo”, explicou ela.

SAIBA MAIS:

Governo e IBGE mobilizam força-tarefa para concluir censo da população Yanomami

Ainda sem atendimento médico e alimentos na Terra Yanomami, lideranças relatam que situação ‘é para entristecer’

IBGE realizará coleta final de dados para o Censo na Terra Indígena Yanomami

Nos próximos 30 dias, 169 povoados em Roraima e três no Amazonas serão visitados. A força-tarefa conta com o apoio do Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes da Força Nacional que garantem o alojamento, transporte e segurança das equipes.

A operação de recenseamento ocorre em meio a uma crise sanitária e humanitária na região. Maior território indígena do Brasil, a Terra Yanomami enfrenta uma crise sem precedentes, com casos graves de indígenas com malária e desnutrição severa – problemas agravados pelo avanço de garimpos ilegais nos últimos quatro anos.

Governo e IBGE mobilizam força-tarefa para concluir censo da população Yanomami

Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública devido ao cenário de desassistência. O governo Federal atua para frear a crise com envio de profissionais de saúde, cestas básicas e desintrusão de garimpeiros do território.

Questionário indígena

Diferente do utilizado nas áreas urbanas, o questionário indígena é composto por perguntas sobre as condições de saúde, educação, segurança hídrica, infraestrutura e hábitos como caça e pesca.

Ele foi construído em conjunto com as lideranças indígenas nacionais, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a Funai. Conforme a coordenadora do Censo Indígena do IBGE, Marta Antunes, ele traz uma “investigação diferenciada” já que o Censo só ocorre a cada dez anos.

“Nesse questionário a gente vai ter perguntas sobre disponibilidade de recursos naturais, tanto recursos hídricos para saneamento e segurança hídrica, quanto recursos que vão garantir a segurança alimentar da população indígena. A gente traz também informações sobre como está a infraestrutura das aldeias, se tem posto de saúde e escola”, explica Marta.

No questionário de abordagem há perguntas sobre o tempo de existência da comunidade, a qualidade da água, as línguas faladas pelo povo, se é possível caçar ou coletar alimentos na região. As respostas são dadas pela liderança da comunidade indígena.

“A gente tem uma metodologia especifica para a coleta das comunidades indígenas. A primeira coisa que a gente orienta é que as equipes conversem com a liderança, porque ela tem uma representatividade muito grande na comunidade. Quando a liderança compreende bem qual é o papel do Censo, qual a importância para eles, o restante da comunidade nos recebe bem, nos recebe melhor. Então, é a nossa porta de entrada junto aos outros moradores”, explica Joana Darc.

Desde agosto do ano passado, os recenseadores já coletaram dados de 21.579 pessoas que vivem no território Yanomami em Roraima e no Amazonas. O número corresponde a mais da metade da população estimada para a Terra Indígena Yanomami — 30.400 mil indígenas.

Equipes de recenseadores do IBGE atuam dentro da Terra Yanomami.

Lucas Wilame/Rede Amazônica

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Rienzo