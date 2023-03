Em busca de assinaturas para criação, Frente Parlamentar dos Rodeios convida deputados e senadores para camarote ‘all inclusive’ em Barretos

Frente, liderada pelo deputado bolsonarista Capitão Augusto (PL-SP), precisa de 198 assinaturas de deputados e senadores para ser recriada. Convite para Frente Parlamentar dos Rodeios; são necessárias 198 assinaturas no Congresso

Reprodução

Em busca de 198 assinaturas para ser recriada, a Frente Parlamentar dos Rodeios tem convidado deputados e senadores –“e familiares”– para um camarote “all inclusive” na Festa do Peão de Barretos, em agosto, no interior de São Paulo.

Frentes parlamentares precisam ser recriadas a cada legislatura, o que requer as assinaturas de pelo menos um terço dos deputados e senadores. O criador da frente é o deputado bolsonarista Capitão Augusto (PL-SP).

“Caro amigo Parlamentar, a Frente Parlamentar dos Rodeios e Os Independentes [organizador da festa de Barretos] têm a honra de convidar a Vossa Excelência para conhecer a maior Festa de Peão do mundo e uma das maiores de todos os tempos. Temos um camarote no melhor lugar da festa, all inclusive, para receber Vossa Excelência e familiares. São mais de 100 melhores shows do Brasil”, diz o texto, obtido pelo blog.

Em seguida, o parlamentar é convidado a assinar o requerimento de criação da frente do rodeio.

No Congresso, a Frente do Rodeio e da Vaquejada defende o direito à realização às festividades e tem embates constantes com os defensores da causa animal.

Vito Califano