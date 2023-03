Em Cena: Hugo & Guilherme, Matuê e Zé Geraldo são atrações na região de Ribeirão Preto

Comédias com Fábio Cambota e o grupo Melhores do Mundo também são destaque na agenda do final de semana. Confira as atrações para curtir de sexta-feira (31) a domingo (2). A dupla sertaneja Hugo & Guilherme, o cantor Zé Geraldo e o trapper Matuê são destaques da programação neste final de semana na região de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP). Tem ainda comédias e dança flamenca.

Confira a agenda de atrações do g1 para curtir desde sexta-feira (31) até domingo (2).

(ATUALIZAÇÃO: os shows de Ludmilla e Duda Beat e o festival Urbanamente, divulgados nesta quinta-feira (30) pelo g1, foram cancelados pelos organizadores. Ainda não há data nova para os eventos.)

Hugo & Guilherme, Fred & Fabrício e DJ Samhara

O projeto ‘O Início’ abre a temporada dos grandes eventos em Franca. A dupla sertaneja Hugo & Guilherme é destaque e apresenta músicas como “Coração na Cama”, “Pingo de Dó” e “Mal Feito”, o maior hit da dupla até agora e feita em parceria com Marília Mendonça. Tem ainda o som de Fred & Fabrício e da DJ Samhara.

Data e horário: sábado (1º), a partir das 22h

Local: Avenida Wilson Sábio de Mello, Distrito Industrial, Franca

Ingressos: variam de R$ 40 a R$ 270; à venda pela internet ou nos pontos de venda físico Toca da Cerveja, Sensation Ingressos, Fiori Ingressos, Nutri Forte, Mini Mercado Chermas e Lizzu.

Dupla Hugo & Guilherme

Rap e trap

Na pegada do rap, tem o Ribeirão Trap Festival com Matuê e MC Cabelinho.

O trapper cearense Matuê traz a pegada mais pop do rap pra pista. É dele a faixa “Quer Voar”, que figurou na parada global da Billboard no lançamento em 2021. Já MC Cabelinho tá bombando com “Fogo e Gasolina”, que tá na playlist de milhões do Neymar.

Data e horário: sexta-feira (31), às 22h

Local: CHF Espaço Cultural – Avenida Thomaz Alberto Whately, Jardim Aeroporto – Ribeirão Preto

Ingressos: R$ 140 a R$ 470, à venda pela internet

Matuê

Zé Geraldo

Com aproximadamente 30 anos de carreira e 16 discos lançados, o cantor e compositor Zé Geraldo apresenta canções expressivas como “Milho aos Pombos”, “Cidadão”, “Como Diria Dylan” e “Senhorita”. Desta vez, a apresentação conta com a participação de Francis Rosa, também cantor e compositor, onde o repertório é de canções que traduzem o amor e respeito pela Serra da Mantiqueira em Minas Gerais.

Data e horário: sábado (1º), às 20h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370, Centro – Ribeirão Preto

Ingressos: variam de R$ 30 a R$ 100; à venda pela internet

Cantor e compositor Zé Geraldo se apresenta em Ribeirão Preto, SP

Stand up comedy com Fabiano Cambota

Conhecido por apresentar o programa “A Culpa é do Cabral”, do canal Comedy Central, o humorista Fabiano Cambota apresenta novas passagens da própria vida fazendo um paralelo com o passado distante e pouco promissor.

Data e horário: sexta-feira (31), às 20h

Local: Teatro Municipal – Morro do São Bento, s/nº, Jardim Mosteiro – Ribeirão Preto

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80; à venda pela internet

Fabiano Cambota

Melhores do Mundo

Ainda sobre risadas, tem o espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, da Cia Melhores do Mundo.

Hermanoteu é um típico hebreu do ano zero, nas páginas perdidas do antigo testamento. Obediente, ele recebe uma missão divina: guiar o povo à terra de Godah. Mas essa jornada promete. A voz de Deus é de Chico Anysio.

Data e horário: domingo (2), às 17h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370, Centro – Ribeirão Preto

Ingressos: de R$ 40 a R$ 140; à venda pela internet

“Hermanoteu Na Terra de Godah”

Nós ou ninguém podia ouvir os olhos dela

A peça teatral contra a história de um jovem casal que escuta jazz enquanto vivencia um processo artístico de investigação da relação. Juntos, eles dançam para que os corpos revelem os limites de uma relação amorosa. Nesse espetáculo o corpo não é mais um meio para um fim, ele está contando a própria história.

Data e horário: sexta (31) e sábado (1º), às 20h

Local: Teatro do Sesi Franca – Avenida Santa Cruz, 2870, Jardim Centenário – Franca

Ingressos: gratuito; reservas são feitas pela internet

Espetáculo deste final de semana no Sesi em Franca, SP, trata sobre violência contra a mulher

Feira de produtos orgânicos e agroecológicos

A feira de produtos orgânicos e agroecológicos é composta por uma produção livre de agrotóxico que une o trabalho coletivo e o reflorestamento, permitindo a regeneração do solo, o aumento da biodiversidade e alimento de qualidade.

Data e horário: sábado (1º) e domingo (2), das 9h30 às 15h

Local: Quintal do Sesi Ribeirão Preto – Rua João Ignachiti, Jardim Castelo Branco

Ingressos: gratuito

A Borboleta e o Cubo de Vidro

Por meio do espetáculo de dança flamenca contemporânea, a bailarina Ale Kalaf utiliza da dramaturgia do corpo para expressar inúmeras tentativas da sociedade de diminuir uma jovem a nada e a tentativa de sobrevivência nesse âmbito social.

Data e horário: sexta-feira (31), às 20h

Local: Teatro do Sesi Ribeirão Preto – Rua João Ignachiti, Jardim Castelo Branco

Ingressos: entrada gratuita com reservas são feitas pela internet

Ale Kalaf dançando em “A Borboleta e o Cubo de Vidro”

Babi Jaques e Lasserre

A dupla de músicos Babi Jaques e Lasserre faz pop psicodélico cheio de brasilidades com sons de berimbau, tambor falante, atabaque, pandeiro e percussões feitas de objetos cotidianos, como apitos e sementes.

Data e horário: domingo (2), das 16h às 17h30

Local: Sesc Ribeirão – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Ingressos: gratuito

Exposição ‘Kandinsky – O Passeio dos Sentidos’

A exposição sobre o artista russo Kandinsky convida o público a explorar diferentes aspectos dos sentidos humanos em Ribeirão Preto. Ao todo são sete salas que exploram o diálogo entre cores e formas. Os visitantes poderão compreender as teorias do artista através de vivências imersivas e interativas.

Data e horário: até 16 de abril; de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: espaço de eventos do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto – Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900

Ingressos: meia R$ 12 a inteira R$ 24; à venda pela internet

Classificação: livre

Exposição inédita com obras de Kandinsky explora sentidos humanos em shopping de Ribeirão Preto, SP

Show Los Brincantes

O espetáculo Los Brincantes traz uma releitura de brincadeiras, canções e cantigas típicas da cultura latino-americana que trazem bastante sonorização, expressão corporal e interação com o público. A intenção é que os participantes deixam de ser espectadores.

Data e horário: sábado (1º), das 16h às 17h30

Local: Sesc Ribeirão – Rua Tibiriçá, 50, Centro

Ingressos: gratuito

Concreto

O espetáculo de balé da coreógrafa Ale Kalaf é baseado no livro “Tentativa de Esgotamento de Um Local Parisiense”, de George Perec. Com a dança flamenca, estilo de dança espanhola formada pelo conjunto de música, canto e dança, o intuito é trazer uma estética urbana para o estado corporal por meio da poesia que transborda em meio a uma realidade cotidiana.

Data e horário: sábado (1º), às 20h

Local: Teatro do Sesi Ribeirão Preto – Rua João Ignachiti, Jardim Castelo Branco

Ingressos: gratuito; reservas são feitas pela internet

Bailarina Ale Kalaf expressa linguagens corporais por meio de dança flamenca em espetáculo

Águas de Março

O 32º Festival Águas de Março em Franca é acompanhado de música, literatura, teatro e dança. Ao todo, são três dias de festividade cultural organizado pela Fundação Esporte, Arte e Cultura (Feac). O primeiro dia tem estúdios de dança. Já o segundo dia será de música e teatro. Por fim, tem a apresentação do Coral Infantil da Rede Municipal de Ensino e do Ensemble Vocal da Orquestra Sinfônica de Franca.

Data e horário: sexta-feira (31), sábado (1º) e domingo (2), às 19h

Local: Teatro Municipal José Cyrino Goulart, Franca

Ingressos: entrada gratuita

Exposição Odilla Mestriner

A exposição do MARP é uma oportunidade rara de rever a obra de uma das artistas mais originais do país, Odilla Mestriner, que nasceu em Ribeirão Preto e faleceu 14 anos atrás. Também é uma chance imperdível para as novas gerações conhecerem o trabalho da mulher que, durante meio século, viu sua arte atravessar as fronteiras de sua cidade de origem para ganhar o mundo.

Data e horário: até 6 de maio; de terça a sexta, das 9h30 às 12h e das 13h às 17h30. Aos sábados, a visita é das 9h às 15h.

Local: Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP) Pedro Manuel-Gismondi – Rua Barão do Amazonas, 323, Centro

Ingressos: gratuito

Classificação: livre

MARP faz exposição de obras da artista Odilla Mestriner em Ribeirão Preto, SP

Trilha literária

A Trilha Literária é composta por um tabuleiro gigante que possibilita uma brincar com diversos clássicos da literatura infanto-juvenil. O propósito é que crianças e jovens se aproximem da literatura por meio de uma aventura pelo reino do “faz de conta”.

Data e horário: sábado (1º), às 10h30

Local: Centro de Convivência do Sesi Ribeirão Preto – Rua João Ignachiti, 20-364, Jardim Castelo Branco

Ingressos: gratuito; são disponíveis 30 vagas por ordem de chegada

Literatura

A escritora Martha Batalha lança o romance “Chuva de Papel” em Ribeirão Preto. Tragicômico, intenso e sensível, o romance gira em torno do repórter policial Joel Nascimento, arquivo vivo das transformações do Rio de Janeiro. Ele passou meio século nas redações noticiando o lado B da Cidade Maravilhosa, e agora enfrenta dificuldades financeiras, problemas familiares e alcoolismo.

Data e horário: sábado (1º), às 14h

Local: Biblioteca Sinhá Junqueira – Rua Duque de Caxias, 547, Centro – Ribeirão Preto

Ingressos: entrada gratuita

A escritora Martha Batalha

