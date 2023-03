Em Cena: Lauana Prado, Glória Groove, baile charme e rock fest agitam o fim de semana na região de Ribeirão Preto

Em Jaborandi, festival geek movimenta público fã da cultura pop e, em Patrocínio Paulista, aniversário da cidade tem shows sertanejos. Veja as dicas do g1. Edição do Carnafolia 2021 em Ribeirão Preto, SP

A cena cultural do fim de semana na região de Ribeirão Preto tem opção de música para todos os gostos. Tem festival de rock e baile charme, carnaval fora de época, axé e sertanejo.

No teatro, tem comédia, ópera e peça conhecida no mundo todo, mas com adaptação brasileira.

Confira a agenda de atrações do g1 para curtir a folga desta sexta-feira (10) até domingo (12).

Sábado de rock

Fãs de rock têm encontro marcado no Arena Rock. O festival reúne bandas cover e autorais em uma maratona musical de nove horas. O line-up tem BR 50, Abiosi, Minkaura, Necrofobia, Sibéria, Urânio, U.S.I. e Violência Moral, variando do metal ao hardcore. A criançada tem espaço garantido para se divertir enquanto os pais podem aproveitar os shows.

Data e horário: sábado (11), das 13h às 22h

Local: Teatro de Arena Jaime Zeiger (Morro do São Bento, s/n°, Jardim Mosteiro – Ribeirão Preto)

Ingressos: R$ 10 (promocional mediante a doação de um livro não-didático ou um gibi) e R$ 20 (inteira); à venda pela internet

Informações: pelo site

A banda Sibéria é uma das atrações do Arena Rock em Ribeirão Preto, SP

Domingão com Charme

Inspirado pelo Baile Charme, movimento musical que nasceu há 30 anos no Rio de Janeiro, o Mafiosa Baile Charme celebra a cultura black com estilo. A trilha sonora fica com os DJs Mista Luba, Robsom Selectah, Spin, Zepno e Pixain. E, claro, não pode faltar Tim Maia, Jorge Ben Jor, soul e funk para dar vida aos passinhos coordenados. Quem não sabe nada de dança, pode aprender na hora com dançarinos expert no assunto.

Data e horário: domingo (12), das 13h às 22h

Local: Teatro de Arena Jaime Zeiger (Morro do São Bento, s/n°, Jardim Mosteiro – Ribeirão Preto)

Ingressos: R$ 10 (promocional mediante a doação de um livro não-didático ou um gibi) e R$ 20 (inteira); à venda pela internet

Informações: pelo site

O Dj Mista Luba está entre as atrações do Mafiosa Baile Charme em Ribeirão Preto, SP

Ressaca de carnaval

Não, o carnaval não acabou em Ribeirão Preto. O bloco universitário Carnafolia veste o abadá durante 10 horas de festa. Além do pop brasileiro e do funk rave, tem a glamourosa Gloria Groove, uma das drag queens mais famosas do país. A folia tem ainda os DJs GBR e Bruxo.

Data: sábado (11)

Horário: das 22h às 8h

Onde: I9 Internacional Academy (Rodovia Abraão Assed, Km 53,5, próximo ao Novo Shopping – Ribeirão Preto)

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda pela internet

Gloria Groove

Parabéns, Patrocínio Paulista

O “parabéns pra você” em Patrocínio Paulista (SP) vem com shows sertanejos no fim de semana. A dupla Clayton & Romário abre as comemorações e não deixa de fora sucessos como “Aí eu Chorei” e “O Grau Bateu”. Tem ainda os sertanejos Lucas Reis & Thácio, que misturam universitário, romantismo e moda raiz.

Data e horário: sexta-feira (10) e sábado (11), das 13h às 22h

Local: Centro de Recreação e Lazer Marumbé – Patrocínio Paulista (SP)

Ingressos: entrada gratuita. Quem quiser aproveitar a área VIP do evento pode comprar ingressos, que variam de R$ 80 a R$ 150, diretamente no Departamento de Agricultura

Informações: nas redes sociais da Prefeitura

A dupla Clayton e Romário

Festival em Batatais

Rock, pop, sertanejo, pagode, samba e axé. A primeira edição do Fazenda Festival chega com tudo a Batatais e promete sacudir o público. Entre os destaques da programação de cinco dias de festa estão a sertaneja Lauana Prado, que se apresenta pela primeira vez na cidade, a banda Chiclete com Banana e a dupla Bruninho e Davi.

Enquanto a música rola, o público pode aproveitar a variedade da praça de alimentação, desde comidas que lembram a fazenda, passando por assados e churrascos até produtos naturais.

Data e horário: de sexta-feira (10) a terça-feira (14)

Local: Centro de Eventos Antônio Carlos Prado Baptista – Batatais

Ingressos: a partir de R$ 40 por dia ou passaporte a partir de R$ 197; à venda pela internet

Informações: no perfil do evento no Instagram

Lauana Prado

Cultura pop

Se você é louco por cultura pop, não pode perder o Geek Fest em Jaborandi (SP). O evento atualiza as últimas novidades do universo que envolve tecnologia, jogos, desenho animado e k-pop. Tem ainda oficinas e workshops para o público aproveitar o dia todo e a presença das dubladoras Veridiana e Mariana Evangelista, direto dos filmes da Disney.

Data: domingo (12)

Horário: das 9h às 19h

Onde: Escola Olinto Junqueira de Oliveira (Rua Justino Fazuoli, 571 – Jaborandi)

Ingressos: R$ 20, à venda no site do evento

Geek Fest reúne o melhor da cultura pop em Jaborandi, SP

Livro novo

O premiado escritor Menalton Braff lança a obra “tocata e fuga a quatro vozes”. O livro foi inspirado nas palestras e nas conversas do autor nas bibliotecas do sistema prisional paulista. No romance, Braff apresenta os relatos de um advogado, um diretor de presídio, um detento e a mãe dele, e as falas se entrelaçam no final.

Data: sábado (11)

Horário: às 10h

Onde: Biblioteca Padre Euclides (Rua Visconde de Inhaúma, 490, Centro – Ribeirão Preto)

Ingressos: entrada gratuita

O escritor Menalton Braff

Comédia da vida real

O humorista Yuri Marçal apresenta a comédia ‘Nem Se Minha Vida Dependesse Disso’. O carioca embarca numa viagem de perrengues, mostrando as dificuldades que teve e tem de se relacionar. Um papo sincero e divertido com o público.

Data: sexta-feira (10)

Horário: às 20h

Onde: Teatro Municipal (Morro do São Bento, s/n°, Jardim Mosteiro – Ribeirão Preto)

Ingressos: a partir de R$ 35, à venda pela internet

O humorista carioca Yuri Marçal

Beleza natural

Quem gosta de flores, pode aproveitar a 1ª Feira de Orquídeas e Suculentas, promovida pela Associação Orquidófila de Ribeirão Preto (Assorp). São cerca de três mil vasos à venda com uma grande variedade de cores, formatos e aromas. O público também encontra os insumos para as plantas, desde vasos e adubos, até substratos e materiais para plantio.

Data: sábado (11), das 8h às 20h, e domingo (12), das 8h às 18h

Onde: Dan Inn Hotel (Rua Coronel Luiz da Cunha, 404, Vila Tibério – Ribeirão Preto)

Ingressos: entrada gratuita

1ª Feira de Orquídeas e Suculentas em Ribeirão Preto, SP

Espetáculo by Jô Soares

A peça Gaslight, último trabalho de Jô Soares no teatro, e um dos maiores sucessos da história da Broadway, está em cartaz em Ribeirão Preto. O elenco conta com Érica Montanheiro, Giovani Tozi, Leandro Lima e Maria Joana. O termo Gaslight, original da peça, é popular até hoje, sendo “gaslighting” eleita a palavra de 2022. A peça retrata Jack, que desconfia que sua esposa Bella esteja louca. Ela teme, pois reconhece que tem agido de forma estranha. Com a ajuda de um inspetor bem humorado, Bella é provocada a desvendar os mistérios de sua loucura.

Data: domingo (12)

Horário: 19h

Local: Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral, 370, Centro – Ribeirão Preto)

Ingressos: de R$ 60 a R$ 150, à venda pela internet

Informações: pelo telefone (16) 3977-8111 ou pelo site do teatro

Elenco de Gaslight em cena

Histórias para crianças

Despertar a imaginação e a criatividade das crianças e dos jovens é o que propõe a Fábrica de Histórias. O jogo cooperativo junta mediação de leitura e criação de histórias, a partir de diversas metodologias lúdicas.

Data: sábado (11)

Horário: 10h30 às 12h30

Local: Biblioteca do Sesc (Rua Tibiriçá, 50, Centro – Ribeirão Preto)

Ingresso: gratuito, mas são 30 vagas e elas são preenchidas por ordem de chegada.

Informações: (16) 3977-4477

Revelações

A peça Numinoso, com a Cia. Cornucópia, conta a história de Maria, que imóvel, da janela de seu bordel, observava os peregrinos. Ela seguia a vida indiferente a eles, até que tomada por uma grande e misteriosa perda, se viu impelida a engolir um pedaço da grande Pedra Sagrada. A partir disso, Maria tem a revelação de um outro mundo.

Data: sábado (11)

Horário: às 20h.

Local: Cerâmica São Luiz (Rua Municipal, 32, Ipiranga – Ribeirão Preto)

Classificação: 16 anos

Ingressos: entrada gratuita

Ópera

A Cia. Minaz apresenta a ópera “A Flauta Mágica”, de W. Amadeus Mozart. O espetáculo com coral, orquestra e grande elenco tem regência dos maestros Gabriel Rein-Schirato, Ozório Christovam e Gisele Ganade, e a direção cênica de André Cruz.

A ópera conta a história do príncipe Tamino e sua flauta mágica, enfrentando diversos perigos e desafios, na tentativa de salvar a princesa Pamina. Ela é filha da Rainha da Noite, mantida prisioneira pelo misterioso Sarastro. Em sua luta para libertar a princesa, Tamino conta com a ajuda de Papagueno, um caçador de pássaros muito atrapalhado e de três jovens.

Data e horário: sábado (11), às 20h30; domingo (12), às 19h

Local: Teatro Minaz (Rua Carlos Chagas, 273, Jardim Paulista – Ribeirão Preto)

Ingressos: a entrada é gratuita e os bilhetes podem ser retirados no site da Cia. Minaz

Informações: pelo site da Cia. Minaz ou pelo telefone (16) 3941-2722

O espetáculo A Flauta Mágica, da Cia. Minaz

Exposição no mês das mulheres

A exposição “Plurais: Histórias de Mulheres Extraordinárias” conta a história de 15 mulheres de Ribeirão Preto, personagens do acervo da “História do Dia”, da jornalista Daniela Penha. O público pode conferir a trajetória de mulheres plurais, com atuações diferentes, como empreendedora, artista, médica, professora, juíza e esportista, inspiradoras e transformadoras. Os painéis foram ilustrados pelo artista plástico Renato Andrade.

Data: até 31 de março

Horário de visitação: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 20h

Local: Setor Imigrantes do Ribeirão Shopping (Avenida Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540, Jardim Califórnia – Ribeirão Preto)

Ingressos: entrada gratuita

Informações: pelo telefone (16) 3902-1000

Exposição em Ribeirão Preto, SP, conta história de mulheres de destaque

