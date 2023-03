Em Cena: Tributos a Coldplay, Queen e Pink Floyd, exposições e teatro são destaques na região de Ribeirão Preto

Confira as dicas do g1 para curtir o fim da semana de sexta-feira (24) a domingo (26). Em Cena: veja dicas para curtir o fim de semana em Ribeirão Preto, SP, e região

O fim de semana na região de Ribeirão Preto tem exposições de arte interativas, shows de tributo para bandas famosas e até um musical infantil para toda a família poder curtir.

Confira a agenda de atrações do g1 para curtir a folga desta sexta-feira (24) até domingo (26).

Exposição ‘Kandinsky – O Passeio dos Sentidos’

A exposição sobre o artista russo Kandinsky convida o público a explorar diferentes aspectos dos sentidos humanos em Ribeirão Preto (SP). Ao todo são sete salas que exploram o diálogo entre cores e formas. Os visitantes poderão compreender as teorias do artista através de vivências imersivas e interativas.

Data: até 16 de abril

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: espaço de eventos do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto – Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900

Ingressos: através da plataforma Sympla ou na bilheteria do evento

Classificação: livre

Exposição Odilla Mestriner

A exposição do MARP é uma oportunidade rara de rever a obra de uma das artistas mais originais do país, Odilla Mestriner, que nasceu em Ribeirão Preto e faleceu 14 anos atrás. Também é uma chance imperdível para as novas gerações conhecerem o trabalho da mulher que, durante meio século, viu sua arte atravessar as fronteiras de sua cidade de origem para ganhar o mundo.

Data: até 6 de maio

Horário: de terça a sexta, das 9h30 às 12h e das 13h às 17h30. Aos sábados, a visita é das 9h às 15h.

Local: MARP – Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro Manuel-Gismondi – (Rua Barão do Amazonas, 323, Centro)

Ingressos: aberto ao público

Classificação: livre

Informações: (16) 3635-2421

Ruptura de Nós, de Gilberto Junior

A ocupação artística é proposta pelo artista Gilberto Junior. Os participantes são convidados a produzir quadros feitos de terra crua e pintados com tintas de terra, técnica ligada a ancestralidade afroindígena. No processo, também busca-se refletir sobre as rupturas impostas na sociedade por ela mesma, assim como em nós.

Data: até 5 de agosto

Horário: de terça a sexta, das 10h às 19h; aos sábados, das 14h às 20h

Local: Foyer do Teatro do SESI Ribeirão Preto (Rua João Ignachiti, Jardim Castelo Branco)

Ingressos: entrada gratuita

Classificação: livre

Informações: (16) 3603-7349

Exposição Fabricação Própria

A itinerância da exposição se dá na diversa e extensa produção artística empreendida por Lotus Lobo, na carreira há mais de 50 anos. As obras são vinculadas à memória da litografia industrial, gravuras, rótulos e matrizes que se ressignificam dentro da perspectiva da arte contemporânea. A artista também apresenta mais duas obras inéditas em sua passagem por Ribeirão Preto .

Data: até 18 de junho

Horário: de terça a sexta, das 13h às 21h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 18h

Local: sala de exposição do Sesc Ribeirão Preto (Rua Tibiriçá, 50, Centro)

Ingressos: gratuito

Classificação: livre

Pink Floyd ao Piano

O pianista curitibano Bruno Hrabovsky se apresenta pela primeira vez em Ribeirão Preto, trazendo seu projeto focado em releituras do Pink Floyd! Usando apenas o piano, o concerto explora sonoridades diferentes trazendo uma música de cada álbum de estúdio da banda em ordem cronológica, fazendo uma grande homenagem a toda história do Pink Floyd!

Data: sexta-feira (24)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Ribeirão Preto (Morro São Bento, Jardim Mosteiro)

Ingressos: de R$ 25 a R$ 50, à venda pelo site

Classificação: livre

Duração: 1h40

Y – O Espermatozoide

A peça é uma comédia de Aloísio Villar com direção de Ademir Esteves. Y é um adolescente como outro qualquer: sensível, educado, cheio de sonhos e medos. Apenas um detalhe o diferencia: ele é um espermatozoide. A vida de Y muda quando ocorre a corrida pela fecundação. O que será dele? Virará humano ou parará no fundo de um vaso sanitário?

Data: sábado (25)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Ribeirão Preto (Morro São Bento, Jardim Mosteiro)

Ingressos: de R$ 20 a R$ 40, à venda na bilheteria na Rua Floriano Peixoto, 93

Classificação: 14 anos

Duração: 1h20

Informações: (16) 3329-8069

Oficinas por Brodowski

O projeto “Oficinas Andantes” leva arte, cultura e lazer aos bairros de Brodowski (SP). A ação extramuros do Museu Casa de Portinari oferece a oportunidade para que as comunidades mais afastadas da instituição possam usufruir de oficinas de pintura, dobradura e artesanato, brincadeiras antigas e músicas. A atividade visa aproximar as pessoas do legado de Candido Portinari.

Data: sábado (25)

Horário: das 14h às 15h30

Local: EMEF Professora Elza Leite da Costa Rua João Elias Saada, 250, COHAB II

Ingressos: gratuito

Classificação: livre

Duração: 1h20

Informações: (16) 3664-4284

É Dia de Feira – Especial Mês da Mulher

Em Franca (SP), 40 expositores de diferentes nichos como artesanato, moda, decoração, artigos de pet shop se reúnem para mostrar seus trabalhos. No local, também haverá apresentação de música brasileira e praça de alimentação. Além da presença do grupo Cão que Mia, com cães e gatos para adoção, quem quiser também pode doar ração para a instituição.

Data: sábado (25)

Horário: das 9h às 18h

Local: Sapucaia Paisagismo (Avenida Antônio Barbosa Filho, 80, Jardim Consolação, Franca)

Ingressos: gratuito

Classificação: livre

Informações: @ediadefeirafranca

Brasilidades em Jogo

Realizado com a Cia Crialudis, o jogo de tabuleiro gigante possibilita uma imersão pelo universo mitológico e cultural brasileiro, facilitando muitas descobertas sobre as riquezas do nosso país e da nossa cultura popular, além de muitas brincadeiras com as adivinhas, trava-línguas, parlendas, entre outros.

Data: sábado (25)

Horário: das 10h30 às 12h30

Local: Convivência Sesc Ribeirão (Rua Tibiriçá, 50, Centro)

Ingressos: gratuitos, são 30 vagas por ordem de chegada

Classificação: livre

A Flauta Mágica

A Cia Minaz apresenta a ópera “A Flauta Mágica”, de W. Amadeus Mozart, com coral, orquestra e um grande elenco. Ela conta a história do príncipe Tamino e sua flauta mágica, enfrentando diversos perigos e desafios, na tentativa de salvar a princesa Pamina, filha da Rainha da Noite, mantida prisioneira pelo misterioso Sarastro. Em sua luta para libertar a princesa, Tamino conta com a ajuda de Papagueno, um caçador de pássaros muito atrapalhado e de três jovens.

Data: sábado (25), às 20h30, e domingo (26), às 19h

Local: Teatro Minaz (Rua Carlos Chagas, 273, Jardim Paulista, Ribeirão Preto)

Ingressos: gratuitos, com retirada pelo site do teatro

Classificação: livre

Informações: (16) 3941-2722 ou pelo site

Coldplay Live Experience

O show é um tributo que promete trazer a imersão musical e visual de uma das maiores bandas do mundo na atualidade: o Coldplay. Para isso, ele conta com uma estrutura que impressiona na riqueza de detalhes e equipamentos de última geração. O vocalista Thiago Gonçalves faz as vezes de Chris Martin na apresentação e impressiona pela qualidade vocal.

Data: domingo (26)

Horário: 19h

Local: Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral, 370, Centro, Ribeirão Preto)

Ingressos: de R$ 60 a R$ 120, à venda pela internet

Classificação: 12 anos

Informações: (16) 3977-8111 ou pelo site

Queen Celebration ‘Greatest Hits Tour’

O show é uma oportunidade de matar a saudade das performances eletrizantes e da musicalidade única de um dos maiores nomes do rock de todos os tempos. O cantor e multi-instrumentista André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury e impressiona, não apenas pela semelhança física, mas pela qualidade, afinação e extensão vocal. Acompanhado do experiente guitarrista Danilo Toledo, que executa com competência os solos de Brian May, do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva, ele interpreta sucessos da carreira do Queen, como “Love Of My Life”, “We Will Rock You”, “Bohemian Rhapsody”.

Data: sábado (25)

Horário: 20h

Local: Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral, 370, Centro – Ribeirão Preto)

Ingressos: de R$ 80 a R$ 160, à venda pelo site

Classificação: 12 anos

Duração: 1h30

Informações: (16) 3977-8111 ou pelo site

A Lebre e a Tartaruga

A fábula traça de forma divertida e de fácil assimilação aquilo que o pensamento austero começa a pregar: a ética e a boa conduta do ser humano na sociedade. É a moral dessa história o que realmente importa: o excesso de autoconfiança pode fazer com que grandes ideias percam completamente o significado e até com que profissionais muito competentes sejam vistos como pessoas sem brilho, sem comprometimento ou mesmo incompetentes.

Data: domingo (26)

Horário: 16h

Local: Teatro Municipal de Ribeirão Preto (Via São Bento, Jardim Mosteiro)

Ingressos: de R$ 25 a R$ 50, à venda pelo site

Classificação: livre

Duração: 1h

Orquestra de violas

A orquestra de Violeiros Tropeiros do Bebedouro comemora um ano de existência. O grupo é composto por 25 participantes e um total de 100 melodias ensaiadas até o momento, um repertório repleto de músicas sertanejas raiz conhecidas, além de uma música própria chamada “O Tropeiro”.

Data: sábado (25)

Horário: 20h30

Local: Teatro Municipal de Bebedouro (SP) (Rua São João, 406, Centro)

Ingressos: entrada mediante doação de um quilo de arroz ou um quilo de feijão preto

Classificação: livre

Aniversário de Ipuã

Para comemorar o aniversário de 74 anos, a Prefeitura de Ipuã e a Secretaria de Cultura promovem duas noites de shows. No sábado (25) quem marca presença é a Banda Lexluthor. Já no domingo (26) é o grupo Sambô. Além de outras atrações durante o evento, o DJ Gabriel Mendonça agita a galera nas duas noites, antes e depois dos shows.

Data: sábado (25) e domingo (26)

Horário: os shows começam a partir das 22h no sábado, e das 18h30, no domingo

Local: Recinto de Festas Oswaldo Ribeiro de Mendonça

Ingressos: no sábado a entrada é um quilo de alimento não perecível; no domingo a entrada é gratuita

Classificação: livre

Festa inclusiva

A dupla Julio e Daniel, a banda Baile do Fonseca e o DJ Pedrão são atrações da balada inclusiva da associação RibDown, que atende pessoas com síndrome de Down e outras deficiências em Ribeirão Preto. A festa celebra o Dia Internacional da síndrome de Down com muita música.

A entrada é livre para pessoas com qualquer tipo de deficiência, mas é preciso colocar o nome na lista até esta sexta-feira. O nome completo e o CPF podem ser informados pelo WhatsApp (16) 999422-3114. Para os acompanhantes, o ingresso custa R$ 30.

Data: sexta-feira (24)

Horário: 20h

Local: Hous (Avendia Nove de Julho, 652, Centro – Ribeirão Preto)

Informações: pelo WhatsApp (16) 99422-3114

Bate-papo literário

A escritora e poetisa Ryane Leão participa de uma roda de conversa para falar sobre as obras “Tudo nela brilha e queima” e a mais recente, “Jamais peço desculpas por me derramar”. Ela participa do projeto “A Força da Literatura Brasileira”, promovido pela Biblioteca Sinhá Junqueira. Ryane é conhecida pela página de poemas Onde Jazz Meu Coração, que conta com mais de 180 mil seguidores.

Data: sábado (25)

Horário: às 20h

Local: Auditório da Biblioteca Sinhá Junqueira (Rua Duque de Caxias, 547, Centro – Ribeirão Preto)

Ingressos: entrada gratuita. O espaço tem capacidade para 60 pessoas e o acesso é por ordem de chegada.

Informações: pelo telefone (16) 3323-7171

