Em comemoração aos 25 anos de estreia, ‘Titanic’ entra em cartaz nos cinemas de Boa Vista

Após completar 25 anos de lançamento em janeiro, Titanic retorna aos cinemas de Boa Vista nesta quinta-feira (9). Além dele, outros seis filmes também estreiam nas telas da capital: ‘Desapega’, ‘Oferenda ao Demônio’, ‘O Menino e o Tigre’, ‘Pearl’, ‘Perlimps’ e ‘Rock Dog: Uma Batida Animal’. Confira abaixo a programação completa.

‘Titanic’ conta a história de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) e do romance que os dois vivem a bordo do grande navio Titanic, que afundou em 1912. Sucesso de bilheteria, o longa arrecadou US$ 2,2 bilhões e conquistou 11 estatuetas do Oscar.

No longa nacional ‘Desapega’, Rita (Glória Pires) é uma organizadora pessoal, que controla seu vício de acumulador e é líder de um clube de ajuda para compradores compulsivos. Quando sua filha (Maisa Silva) ganha uma bolsa para estudar fotografia no exterior. Agora Rita, com a sensação de abandono volta a ser uma compradora compulsiva.

Já o filme ‘Oferenda ao Demônio’ é uma história vagamente baseada em contos judaicos. Para tentar pagar uma dívida, Art (Nick Blood) tenta manipular o pai para vender o negócio da família, uma funerária. Enquanto cuidava de um corpo, Art acidentalmente liberou um demônio devorador de crianças que agora está atrás de sua esposa grávida.

Em ‘O menino tigre’, o menino órfão, Balmani (Sunny Pawar), ao ver uma mãe Tigre ser morta por caçadores, decide cuidar do filhote. De acordo com uma lenda, existe um santuário para tigres órfãos, administrado por Monges, no Himalaia. Balmani enfrenta diversos desafios com Mutki, para conseguir chegar até o santuário.

‘Pearl’ é mais um capítulo do mundo de X, do diretor Ti West. Mesmo presa em uma fazenda isolada, Pearl (Mia Goth), é obcecada em se tornar famosa. Sendo obrigada a cuidar do seu pai doente e vigiada por sua mãe devota, Pearl começa a assassinar todos para conseguir o que deseja: Ser uma famosa estrela de cinema.

Cartaz de divulgação do filme ‘Pearl’.

Em ‘Perlimps’, Claé e Bruô estão a procura do precioso Perlimps, para salvar a floresta onde moram das máquinas mortíferas. Para conseguir concluir essa missão Claé e Brô, mesmo de reinos diferentes, devem se unir.

‘Rock Dog: Uma Batida Animal’ conta a história de ‘Bodi’, ex membro da banda True Blue, e decide voltar para cidade onde nasceu, e é convidado para participar de um programa de música como treinador de uma banda feminina, e vai ter que convencer a banda a abraçar o Rock k & Roll bruto e o poder da música.

Confira a programação

Titanic

Gênero: Romance/Drama

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 16h15 – 20h – 21h

Cine Super K: 18h – 20h40

PlayArte: 16h20 – 20h30

Desapega

Gênero: Comédia

Classificação: 10 anos

Cine Araújo: 15h30

Oferenda ao Demônio

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 17h30 – 21h45

O Menino Tigre

Gênero: Aventura

Classificação: 10 anos

Cine Super K: 19h

Pearl

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Araújo: 18h30

PlayArte: 19h – 21h30

Perlimps

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Cine Araújo: 14h30

Rock Dog: Uma Batida Animal

Gênero: Musical/Comédia

Classificação: Livre

PlayArte: 14h30 – 16h40 – 17h40

M3gan

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 19h30

Cine Super K: 21h20

PlayArte: 15h20 – 21h

Gato de Botas 2: O último Pedido

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h50 – 19h

Cine Super K: 17h40 – 19h40

PlayArte: 14h10 – 18h50

Avatar 2: O Caminho da Água

Gênero: Ficção Científica/Aventura

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 14h45 – 17h15 – 20h30 – 21h

PlayArte: 19h50

Batem à Porta

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 15h30

Cine Super K: 21h40

PlayArte: 16h10

O Grande Mauricinho

Gênero: Comédia/Animação

Classificação: Livre

Cine Super K: 18h50

PlayArte: 13h50

Alerta Máximo

Gênero: Ação/Suspense

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 21h40

Babilônia

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 18 anos

Cine Super K: 20h50

Gemini: O Planeta Sombrio

Gênero: Ficção Científica/Suspense

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 19h15

