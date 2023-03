Em comemoração aos 50 anos de filmagens, ‘O Massacre da Serra Elétrica’ entra em cartaz em Boa Vista

“Creed III” e “Desaparecida” são as estreias desta quinta-feira (2) nos cinemas da capital. Confira a programação. Cena do filme ‘O massacre da Serra Elétrica’

Divulgação

O primeiro filme considerado um marco nas produções de terror, “O Massacre da Serra Elétrica” completa 50 anos desde sua filmagem. Em comemoração a data, o longa retorna aos cinemas nesta quinta-feira (2). Além dele, os filmes “Creed III” e “Desaparecida” estreiam nos cinemas de Boa Vista (confira a programação).

O Massacre da Serra Elétrica é considerado uma das primeiras grandes produções de terror slasher, gênero que consiste em filmes com serial killers fantasiados, que matam por matar.

Na produção, a polícia texana mata o homem errado, considerado responsável pelo assassinato de 33 pessoas que foram mortas por um homem que usa uma máscara feita de pele humana, o conhecido Leatherface.

Já em “Creed III”, o terceiro filme da franquia que estreou em 2015, Adonis Creed (Michael B. Jordan) vem prosperando na carreira de lutador de boxe e na sua vida familiar. Após reencontrar um amigo de infância e também prodígio no boxe, ele decide ajudá-lo à voltar aos ringues.

LEIA TAMBÉM

‘Creed III’ é o primeiro filme da franquia sem Stallone e com Michael B. Jordan na direção

Michael B. Jordan estreia ‘Creed 3’ e espera expandir ‘universo Creed’

Michael B. Jordan reencontra repórter que praticava bullying com ele na escola: ‘Eu era o garoto cafona, certo?’

No filme “Desaparecida”, June (Storm Reid) usa todas as tecnologias que está ao seu alcance para encontrar sua mãe Grace (Nia Long), que desapareceu enquanto estava de férias com o namorado na Colômbia. Os agentes Park (Daniel Henney) e Heather (Amy Landecker) seguram June, que é impedida de procurar por sua mãe devido a burocracia internacional.

Confira a programação:

O Massacre da Serra Elétrica

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Super K: 20h15 – 22h15

Creed III

Gênero: Drama/Esporte

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 16h40 – 19h – 19h40 – 21h20 – 22h

Cine Super K: 18h – 20h15 – 22h25

PlayArte: 15h30 – 18h – 18h40 – 20h50

Desaparecida

Gênero: Mistério/Suspense

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 17h15 – 21h45

A Baleia

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

PlayArte: 18h20 – 21h

As Múmias e o Anel Perdido

Gênero: Animação/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h30

Cine Super K: 20h

PlayArte: 14h – 16h10

13 Exorcismos

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Cine Araújo: 19h30

Cine Super K: 18h20

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Aventura/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h30 – 18h30

Cine Super K: 18h

Avatar 2: O Caminho da Água

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 15h30

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Gênero: Aventura/Ação

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h15 – 19h – 20h30 – 21h35

Cine Super K: 19h15 -21h40

PlayArte: 14h20 – 15h50 – 17h – 19h50 – 21h10

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Gênero: Ficção Científica/Aventura

Classificação: 14 anos

Cine Super K: 21h40

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Ferla