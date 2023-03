em-comunicado-a-mercados,-fugini-admite-uso-de-corante-vencido-em-maioneses,-mas-diz-que-percentual-era-pequeno

Nota menciona ‘erro operacional’ e confirma recall de produtos após notificação da Anvisa por falhas apontadas em produção de Monte Alto (SP). Anvisa suspende fabricação, comercialização e uso de alimentos da marca Fugini

Em um comunicado enviado a redes de supermercados, a Fugini admitiu que, por um erro operacional, usou um corante vencido na produção de maionese, mas com um percentual pequeno.

A informação foi divulgada depois que a Anvisa ordenou a suspensão das atividades da empresa em Monte Alto (SP) e determinou o recolhimento de um lote de maionese.

O g1 apurou, até o início da tarde desta quinta-feira (30), que ao menos duas redes de varejo receberam o comunicado.

“Esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade”, comunicou.

Comunicado da Fugini recebido por supermercados após ordem da Anvisa em recolher produtos da marca

Reprodução

A empresa também confirmou que está realizando um recall dessa linha produzida entre 20 de dezembro do ano passado e 21 de março deste ano, ou seja, com prazo de validade até dezembro, com número de lote iniciado em 354, e produtos com validade entre janeiro e março de 2024.

LEIA TAMBÉM

Anvisa suspende fabricação, comercialização e uso de alimentos da Fugini no interior de SP

Anvisa determina recolhimento de lotes de maionese da Fugini

“Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais, legais, trabalhistas, fiscais e tributárias, nos posicionado como uma locomotiva do desenvolvimento do Agronegócio do Brasil e principalmente dos estados de São Paulo e Goiás, e assim pretendemos seguir”, informa a nota.

A reportagem tenta contato com a empresa, mas não obteve um posicionamento até a última atualização desta notícia.

Maionese Fugini

Divulgação

Inspeção da Anvisa

A decisão da Anvisa é de 27 de março e foi divulgada na quarta-feira (29). De acordo com a agência, uma inspeção sanitária na fábrica de Monte Alto identificou falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros. A medida é preventiva.

A empresa produz molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostardas.

Nas redes sociais, a Fugini já havia confirmado que a inspeção “gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos”, que respeitava a decisão e que rapidamente os pontos indicados foram alterados.

“Constantemente recebemos auditorias de agentes fiscalizadores e, como em toda auditoria, sempre há algo a melhorar. Sempre nos adaptamos e respeitamos as solicitações.”

Fábrica da Fugini em Monte Alto, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200