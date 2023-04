em-cota-de-alerta,-rio-madeira-pode-chegar-a-15,60-metros-no-fim-de-semana-em-porto-velho

Boletim indica que nível da água vai continuar subindo. Se nível atingir 17 metros, cidade deve enfrentar alagamentos. O Rio Madeira atingiu a cota de 15 metros e entra em estado de alerta

O rio Madeira em Porto Velho, que está em cota de alerta, deve continuar subindo durante o fim de semana. Segundo previsão do Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira (SAH Madeira), o nível pode chegar a 15,60 metros no próximo domingo (2).

Nesta sexta-feira (31), um dia depois de entrar em cota de alerta, a régua de medição marcava 15,33 metros.

De acordo com o cota de alerta indica a possibilidade elevada de ocorrência de transbordamento. A próxima cota é a de inundação, quando o rio atinge 17 metros e pode apresentar os primeiros danos na capital.

Essa previsão de aumento do rio foi baseado na previsão do tempo. “Caso ocorram chuvas mais abundantes entre os dias 04 e 08 de abril, como previsto pelo modelo GEFS,novas elevações são prováveis”, afirma o Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

O que são as cotas?

Segundo o CPRM, as cotas do rio Madeira são definidas durante atividades de campo, em conjunto com as autoridades locais da Defesa Civil. Nas atividades, são considerados todas as particularidades do rio e as comunidade afetada por uma potencial inundação. Dessa forma, as cotas são definidas como:

14 metros – cota de Atenção: possibilidade moderada de ocorrência de inundação.

15 metros – cota de Alerta: possibilidade elevada de ocorrência de inundação.

17 metros – cota de Inundação: quando o rio sai da caixa e danifica as regiões no entorno

Em 2014, ocorreu a maior enchente já registrada no rio Madeira. Na época, o rio bateu o recorde histórico de 17,52 metros e 12,5 mil pessoas ficaram desabrigadas e e desalojadas em Porto Velho.

Vito Califano