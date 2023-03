Em direção perigosa, motorista em alta velocidade desrespeita ordens de parada, mas acaba detido em Panorama

Policiais militares tiveram de fazer ‘uso moderado da força’ para conter o envolvido na noite desta sexta-feira (10). Policiais militares detiveram motorista em Panorama (SP) nesta sexta-feira (10)

A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira (10) um motorista, de 40 anos, suspeito de praticar direção perigosa de uma picape, em Panorama (SP).

O homem tentou fugir da abordagem policial e desobedeceu às seguidas ordens de parada emitidas pelos militares, até que acabou contido.

Os policiais faziam patrulhamento pela cidade, quando se depararam com a picape trafegando em alta velocidade no cruzamento entre as avenidas Rodion Podolsky e João Leme, no sentido bairro, e tentaram abordá-lo. No entanto, o motorista aumentou a velocidade e passou a fugir, sem acatar os sinais luminosos e sonoros dos militares.

Segundo a Polícia Militar, o condutor quase colidiu o veículo que dirigia com as viaturas que tentavam fazer o cerco.

Em uma das tentativas de escapar, ele quase atropelou um dos policiais, que foi atingido em uma das pernas.

O homem abandonou a picape, entrou na residência de um parente e escapou para o fundo do quintal.

Ele ainda pulou dois muros, mas acabou detido em um quintal vizinho.

De acordo com a PM, o motorista resistiu à prisão e os policiais tiveram de fazer o “uso moderado da força” para contê-lo.

Ainda conforme a polícia, o homem apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa, odor etílico e olhos avermelhados, mas se negou a fazer o teste do bafômetro.

Havia dentro do veículo diversas garrafas de cervejas, segundo a PM, algumas já consumidas.

O caso foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, em Dracena (SP), onde o motorista ainda proferiu ameaças aos policiais, segundo a PM.

O veículo foi apreendido.

