Em Divinolândia, governador em exercício fala de possível mudança na Cross: ‘destino regionalizado’

Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) direciona as internações estaduais de pacientes. Governador visitou hospital e depois entregou casas em São José do Rio Pardo.

Renan Ciconelo/EPTV

O governador em exercício de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), fez uma visita ao hospital de Divinolândia e falou sobre uma possível mudança no sistema que regula e direciona as internações estaduais. A ideia é que os destinos das internações sejam regionalizados.

Ele também entregou casas do programa ‘Vida Longa’, em São José do Rio Pardo.

Ramuth chegou em Divinolândia por volta de 13h30. Ele conheceu a estrutura do hospital da cidade que atende 25 mil pessoas por mês, de 16 municípios, e precisa ampliar o número de leitos.

“As UTIs já existem. Hoje elas não estão sendo utilizadas pela população. Em uma semana já conhecemos o problema de perto e, com certeza, teremos uma resposta definitiva nos próximos dias”, afirmou o governador em exercício.

Possível mudança na Cross

A visita também faz parte de uma análise técnica da Secretaria de Saúde Estadual. Ramuth ainda falou sobre uma possível mudança na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), que regula e direciona as internações estaduais.

“Primeiro uma reengenharia e um redesenho das ofertas de serviços em cada região. Segundo, a inteligência para a Cross, para que o destino desses pacientes seja um destino regionalizado. Como ele é uma fila única, às vezes ele transfere alguém daqui para quilômetros e quilômetros de distância e transfere alguém de quilômetros de distância para essa região”, explicou.

Ele não falou de uma data para a mudança.

Entrega de casas

Casas do programa ‘Vida Longa’, em São José do Rio Pardo

Renan Ciconelo/EPTV

Ainda durante a tarde, o governador em exercício foi para São José do Rio Pardo. Ele fez a entrega de 26 casas do programa que beneficia pessoas com mais de 60 anos.

As novas moradias tem aproximadamente 40 metros quadrados e o investimento do governo estadual foi de R$ 2,8 milhões.

“Pessoas que precisam e que agora vão ter sonho da casa própria realizado depois de muitos anos”, disse Ramuth.

Vittorio Rienzo