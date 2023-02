Três condutores foram presos por embriaguez ao volante entre sábado (18) e domingo (19). Polícia Rodoviária Federal também recupera três veículos e apreende arma de fogo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu sete pessoas entre sábado (18) e domingo (19) de carnaval, nas rodovias federais do Rio Grande do Norte. Três veículos foram recuperados e uma arma de fogo foi apreendida.

As ocorrências foram registradas nas cidades de Caicó, Macau, Jandaíra, São José de Mipibu, São Gonçalo do Amarante e Jardim do Seridó.

Em dois dias de carnaval, PRF prende sete pessoas nas rodovias do RN

Cedida

Três prisões foram efetuadas por embriaguez ao volante. Chamou atenção o caso de um condutor de uma carreta, na cidade de Caicó. De acordo com a PRF, o homem de 42 anos apresentava concentração alcoólica três vezes maior que o necessário para caracterização do crime de trânsito.

Um homem de 37 anos foi detido por porte ilegal de arma de fogo em São Gonçalo do Amarante. Na oportunidade, uma pistola do calibre .380 com 14 munições intactas foi apreendida.

Em Macau, foi recuperada uma motocicleta do modelo CG 125, de cor preta, e foi preso um homem de 31 anos.

Em Jandaíra, foi recuperada uma Hillux, de cor branca, furtada em João Pessoa; e, em São José de Mipibu, foi recuperada uma Hillux adulterada.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

*

Mata