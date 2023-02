Em dois meses, RS supera em 33% número de resgatados em situação semelhante à escravidão em 2022

De janeiro até agora, órgãos de fiscalização identificaram 208 casos, todos registrados na serra gaúcha. No ano passado, foram 156 ocorrências do tipo. Resgate de mais de duas centenas de pessoas é o maior da história do estado, segundo Ministério do Trabalho e Emprego. Imagens de espaços onde eram mantidos os trabalhadores em Bento Gonçalves

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

O Rio Grande do Sul já superou em 33% o número de trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão registrados ao longo de todo o ano passado. Em 2023, em apenas duas operações, os órgãos de fiscalização já identificaram 208 casos. Em 2022, foram 156 ocorrências do tipo.

O resgate de 207 pessoas em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, na noite de quarta-feira (22), foi o maior da história do estado, conforme o Ministério do Trabalho do Emprego (MTE). Até então, a maior operação de resgate havia sido em abril de 2022, quando foi identificada uma série de irregularidades contra um grupo de 80 pessoas que trabalhavam na colheita da maçã, no município de Bom Jesus. Veja lista abaixo.

“A partir do momento em que a inspeção do trabalho toma conhecimento de uma possível situação de trabalho análogo ao escravo, ela organiza operação, na qual ela chama as instituições parceiras: Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, assistência social. Então, nós organizamos uma equipe e a inspeção vai lá. Os auditores-fiscais verificam aquela situação trabalhista, se ela é uma mera irregularidade ou se tem elementos que caracterizam a escravidão moderna”, explica o auditor-fiscal do trabalho Henrique Mandagará.

Choques, spray de pimenta e espancamentos: os relatos de trabalhadores resgatados de vinícolas

‘Não tem como a pessoa ir para casa’, diz trabalhador resgatado em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves

O trabalho semelhante ao escravo é considerado violação de direitos básicos previstos na lei brasileira. Entre eles, a liberdade e o recebimento de salário por jornada cumprida. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) afirma que faz fiscalizações frequentes, a partir de denúncias que recebe e também por iniciativa própria. Em 2022, foram 19 fiscalizações e, em 11 delas, houve resgate, conforme o MTE.

Empresário é solto após manter 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão no RS

Perfil dos trabalhadores resgatados

Um levantamento organizado e divulgado pelo MTE detalha o perfil das pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão no estado em 2022. Nove a cada 10 são homens, mais de um terço têm entre 18 e 24 anos, 74% se autodeclaram negros ou pardos, 17% brancos e 9% indígenas.

Quanto ao grau de instrução, os números mostram que 22% dos trabalhadores resgatados estudaram somente até o 5º ano do Ensino Fundamental (19%) ou eram analfabetos (3%).

Trabalho análogo à escravidão: o que é e como denunciar

Segundo Mandagará, essa população vulnerável é atraída, em regiões com altos índices de pobreza, por promessas de emprego que não informam o empregador nem o salário.

”A contratação deve ocorrer na cidade de origem. O trabalhador só deve sair para viajar com a carteira assinada para um empregador já definido. Ainda: é ilegal a cobrança de valores para garantir a vaga, o que ocorre muito comumente. Tendo esses cuidados as chances de a pessoa ficar presa a uma situação de trabalho análogo ao de escravo já reduz bastante”, afirma o auditor-fiscal do trabalho.

Situação de escravidão: espaço onde ficavam trabalhadores em Bento Gonçalves

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Maiores resgates no RS

2023: 207 trabalhadores são resgatados durante a safra da uva, em Bento Gonçalves

2022: 80 trabalhadores são resgatados durante a colheita da maça, em Bom Jesus.

2007: 47 trabalhadores são resgatados em atividade irregular no comércio atacadista de madeiras, em Cacequi.

Outro caso em 2023

No dia 17 de fevereiro, o Ministério do Trabalho e Emprego concluiu que uma idosa desaparecida desde 1979 localizada em um hotel de Garibaldi, na Serra, era submetida a condições semelhantes à escravidão.

O gerente regional do MTE, Vanius Corte, afirma que o cômodo em que a mulher de 73 anos morava não reunia condições de saúde e higiene mínimas.

Como denunciar

Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa no Sistema Ipê. Os casos denunciados na página são filtrados e direcionados para fiscalização

Outra possibilidade é o Disque Direitos Humanos, por meio de ligação telefônica ao número 100.

