Em incentivo ao combate à dengue, grupo de condomínios realiza mutirão de limpeza neste sábado, em Presidente Prudente

Ação ocorre no Jardim Santa Fé, bairro com classificação 8,7 no Índice de Infestação Predial (IP), que aponta alto risco de surto da doença. Mutirão de limpeza ocorre nos condomínios Safira I, II, II e IV, neste sábado (1º), a partir das 8h

Como incentivo à prevenção e ao combate à dengue, um grupo de condomínios realiza um mutirão de limpeza neste sábado (1º), no Jardim Santa Fé, em Presidente Prudente (SP). O bairro tem classificação 8,7 no Índice de Infestação Predial (IP), a maior pontuação do município.

De acordo com a supervisora da Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), Elaine Bertacco, o IP do município é de 6,1. “O Ministério da Saúde considera acima de 4 risco de surto. Se você for olhar as áreas de Presidente Prudente, todas deram acima do preconizado pelo ministério”, complementou.

A ação ocorre nos condomínios Safira I, II, III e IV, com cerca de 250 famílias ao todo, das 8h às 11h.

“Vamos ter apoio do caminhão e de uma equipe da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), que vai nos auxiliar. Vamos limpar nossos quintais e tentar fazer uma limpeza em volta dos condomínios”, explicou ao g1 o síndico de um dos condomínios, Francisco Aparecido da Silva.

O objetivo é que os moradores tenham a oportunidade de limpar o quintal e separar materiais e resíduos que possam acumular água e, posteriormente, realizar o descarte corretamente e sem custos.

“A importância desse mutirão é, principalmente, eliminar os focos do mosquito da dengue. Vamos tentar fazer o máximo para melhorar nosso ambiente”, destacou o síndico.

Morador de um dos condomínios, Edson de Almeida diz que irá fazer a sua parte e aproveitar o momento para descartar todo lixo inservível.

“O mutirão é importante para eliminar qualquer foco de mosquito e conscientizar as pessoas a não deixarem nenhum recipiente que acumule água em seu quintal. Irei fazer a limpeza em meu quintal e acompanhar outras casas que necessitem de ajuda”, ressaltou ao g1.

De acordo com o último boletim atualizado pela VEM, Presidente Prudente conta com 5.943 casos de dengue registrados nos três primeiros meses de 2023.

Como solicitar

De acordo com a Prudenco, para solicitar o serviço de limpeza com o caminhão da companhia em condomínios, é preciso entrar em contato com a VEM.

Durante o atendimento, é realizado um agendamento prévio e, posteriormente, a solicitação é repassada à Prudenco e uma data será combinada para a realização do mutirão.

Descarte regular de lixo

Ao g1, a Prudenco, empresa responsável pela formulação, implementação e manutenção da limpeza pública urbana em Presidente Prudente, informou que, além de toda a demanda de coleta seletiva, varrição, roçagem e serviços de limpeza, a companhia tem de lidar com o descarte irregular de lixo, atitude considerada crime ambiental e passível de multa.

Em mutirões de limpeza com caminhões cata-treco, realizados no município aos finais de semana, já foram recolhidas mais de duas mil toneladas de lixo inservível. A ação acontece desde janeiro e conta com o apoio da Vigilância Epidemiológica Municipal.

Ainda de acordo com a companhia, a colaboração da população é essencial. Segundo ela, em certos pontos, nas semanas seguintes à coleta de todo o lixo, os locais voltam a ficar poluídos novamente.

“Este descarte irregular prejudica todo o cronograma elaborado para a limpeza pública, onde setores têm de ser adiados para atender uma urgência que poderia ser evitada com o descarte correto nos ecopontos da cidade”, ressaltou a Prudenco.

Ecopontos de Presidente Prudente:

Jardim Cambuci, na região leste: Rua João Lopes do Nascimento com a Rua Rotary Clube;

Jardim Sabará, na região oeste: esquina da Rua Adelino Rodrigues Gatto com a Rua Afonso Vincoletto; e

Residencial Bongiovani, na região noroeste: Rua Maria Lenita de Macedo Bongiovani, próximo à Rua Paulo Bongiovani.

