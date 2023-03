Em liberdade provisória, suspeito de agredir e ameaçar mulher tem prisão preventiva decretada pela Justiça, em Panorama

Conforme a Polícia Civil, o rapaz, de 36 anos, já possui antecedentes criminais e condenações por crimes de lesão corporal e homicídio. Suspeito de agredir e ameaçar mulher tem prisão preventiva decretada pela Justiça, em Panorama (SP)

Um homem, de 36 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (14) suspeito de cometer lesão corporal dolosa e ameaçar uma mulher, de 24 anos. A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado expedido pela Justiça no bairro Potiguara, em Panorama (SP).

Conforme a polícia, o rapaz já possui antecedentes criminais e condenações por crimes de lesão corporal e homicídio. Ele estava em liberdade provisória.

A prisão é decorrente de um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Polícia de Panorama, que apurava no âmbito da Lei Maria da Penha agressões físicas e ameaças praticadas pelo acusado contra uma mulher no último dia 29 de janeiro.

Em depoimento, a vítima esclareceu ter conhecido o homem em uma balada e, desde então, passaram a se relacionar esporadicamente. Ela, no entanto, não queria dar prosseguimento à relação, motivo pelo qual o rapaz passou a agredi-la com socos e pontapés. Ela ainda alegou que o suspeito a teria ameaçado com uma arma de fogo.

Diante dos fatos, a Polícia Civil realizou uma busca domiciliar no imóvel do homem, contudo, “nada de ilícito foi encontrado”.

Ao ser preso, nesta terça-feira (14), o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Panorama, onde permaneceu à disposição da Justiça.

