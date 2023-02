em-menos-de-1-semana,-temporal-volta-a-causar-alagamentos-e-danos-no-asfalto-em-batatais,-sp

Chuva arrastou parte do pavimento recém-colocado da Avenida Oswaldo Scatena no domingo (26). Quatro dias antes, cidade já havia tido transtornos por causa do acúmulo de água. Chuva causa alagamentos em ruas e avenidas de Batatais, SP

Quatro dias depois de ter ruas danificadas por uma forte chuva, Batatais (SP) voltou a registrar um temporal com alagamentos e prejuízos a moradores no domingo (26). Não houve confirmação de feridos nem desabrigados no fim de semana.

Um dos pontos mais atingidos foi a Avenida Dr. Oswaldo Scatena, onde o córrego transbordou e a água novamente arrastou o pavimento recém-colocado após os danos da chuva anterior.

Também houve transtornos na Avenida 14 de Março, Travessa Major Antão, na Vila Lídia, e Avenida Jacomo Rampim.

Imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram a área externa de uma casa e uma área de lazer tomadas por água da chuva.

Reprodução/EPTV

Área de lazer alagada durante chuva em Batatais, SP

Reprodução/EPTV

Cidade já havia registrado estragos

Quatro dias antes do temporal do fim de semana, os moradores de Batatais já haviam enfrentado uma forte chuva com estragos na tarde da última quinta-feira (23).

Nas redes sociais, eles compartilharam vídeos e fotos da Avenida Quatorze de Maio tomada pela água, com grandes placas de asfalto soltas próximo a um posto de combustíveis.

A chuva durou cerca de 20 minutos, mas o volume intenso em pouco tempo formou uma enxurrada forte capaz de carregar parte da pavimentação.

Segundo a Prefeitura, a chuva sobrecarregou os sistemas de drenagem da região central, com alagamentos em trechos das avenidas Quatorze de Março, Dr. Oswaldo Scatena e Washington Luís, além de estragos no asfalto no cruzamento com a Rua dos Expedicionários.

Depois disso, a Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Públicos foi acionada para realizar uma recuperação emergencial na pavimentação das áreas atingidas.

