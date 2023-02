Em menos de dois meses, Tocantins registra mais de 1 milhão de raios e trovões

Número é 30% maior que no mesmo período do ano passado. Somente em janeiro, o estado registrou o maior volume de descargas atmosféricas para um mês nos últimos 5 anos Tocantins registra altos índices de raios

Divulgação/Energisa

Em menos de 50 dias, o Tocantins registrou 1,3 milhão de descargas atmosféricas. Somente nesses dois primeiros meses, o número é 30% maior que o registrado no mesmo período de 2022. Os números são da NetClima, que faz o monitoramento meteorológico e eventos climáticos em todo o país.

Somente no mês de janeiro foram 849.438 mil raios em todo o estado, o maior número para um mês nos últimos anos. Desde janeiro de 2018, o recorde de maior volume de descargas atmosféricas foi em outubro de 2021, quando o estado registrou 788 mil descargas atmosféricas. O primeiro mês de 2023 registrou 40 mil descargas atmosféricas a mais na região.

Descargas atmosféricas são descargas elétricas de grande extensão, com alguns quilômetros, e de grande intensidade, com picos de intensidade de corrente elétrica. Essas descargas ocorrem devido ao acúmulo de cargas elétricas nessas regiões, normalmente em tempestades.

Para evitar acidentes, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente neste período chuvoso. Casos de queda de árvores e deslizamento de terras são comuns, e isso pode causar rompimento de cabos de energia e destruição de postes.

Além disso, é importante não tirar galhos ou outros objetos que podem ficar presos à rede de energia, com o risco de choque.

Dicas de segurança

– Não faça manutenções quando estiver chovendo. Em telhados, existe o risco de ser atingido por raios e, em equipamentos elétricos ligados à tomada, há chance de choque elétrico. Em caso de alagamento, curto-circuito ou princípio de incêndio dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;

– Não manusear aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou pés descalços e tocar nas partes metálicas dos objetos, prevenindo o risco de choque;

– Caso perceba que alguma parede da sua casa está úmida, não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas nela. As paredes podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos, causando danos aos aparelhos;

– Se estiver na rua e começar a chover, fique longe de áreas abertas, como campos de futebol, nem próximos de postes ou embaixo de fiação elétrica. Também mantenha distância de piscinas, lagos, árvores, antenas e locais elevados. Além disso, evite encostar em grades e objetos metálicos;

