Em menos de duas semanas, crateras se abrem em trecho da BR-364 e rodovia é interditada pela segunda vez em RO; Acre fica isolado por terra

O trecho da BR-364, no distrito de Extrema, distante cerca de 30 km de distância de Porto Velho, foi interditado pela segunda vez, em menos de uma semana, por conta de uma cratera que se formou na rodovia. O mesmo trecho tinha passado por reparos, depois de ficar interditado por dois dias na última semana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o novo buraco “enorme” surgiu na pista durante a madrugada desta sexta-feira (31). A corporação informou que o trecho foi totalmente interditado para “preservar vidas e evitar acidentes”.

Cratera se abre na BR-364 pela segunda vez em menos de duas semanas, em RO

Um vídeo gravado por um motorista no local mostra o buraco que já tinha tomado metade da pista e a fila de veículos que não conseguiam cruzar o trecho.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou à Rede Amazônica que uma equipe está em deslocamento ao local para iniciar os trabalhos de reparo.

De acordo com a PRF, há previsão que a rodovia seja liberada ainda hoje, mas não há garantia concreta. Com a interdição da rodovia, o estado do Acre fica isolado.

Menos de duas semanas atrás…

Crateras se abrem na BR-364 em Rondônia

No domingo (19), o mesmo trecho da BR-364 foi interditado totalmente por conta de crateras que se abriram na rodovia. Os buracos se abriram após um desbarrancamento nas laterais da pista. As intensas chuvas na região seriam responsáveis pelo desabamento.

Na ocasião, uma mulher em trabalho de parto ficou presa no trecho esperando por atendimento.

Para liberar novamente o tráfego de veículos na rodovia, o Dnit foi acionado e realizou um trabalho paliativo na rodovia. O trecho foi liberado somente 48 horas depois.

Na ocasião, o Dnit informou que estava trabalhando para construir um desvio. A nova informação é que as obras desse desvio iniciam somente na próxima semana.

