Em mensagem anual na Câmara, Álvaro Dias fala em iniciar construção do Hospital Municipal de Natal em 2023

Mensagem foi marcada por protesto de parlamentares e de espectadores nas galerias sobre convocação de aprovados em concursos públicos e cobrança de licitação de transportes. Álvaro Dias fez leitura anual na CMN nesta quarta

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), fez nesta quarta-feira (15), na Câmara Municipal, a leitura da mensagem anual aos vereadores da capital potiguar. A mensagem marca o início do ano legislativo na Casa.

A leitura foi marcada pelo atraso de cerca de duas horas do prefeito e protestos nas galerias e no próprio plenário, cobrando sobre convocação de aprovados em concursos do município e licitação do transporte público.

Durante a leitura, entre as ações realizadas e os projetos para os próximos anos de mandato – até 2024 -, Álvaro Dias destacou que tem na construção do Hospital Municipal de Natal o “principal projeto da administração” e que espera iniciar as obras no primeiro trimestre deste ano.

“A saúde é nossa grande prioridade e este ano vamos iniciar a construção do Hospital Municipal de Natal no terreno que fica em frente à UPA Satélite. Esse é o maior projeto da nossa administração. Trabalhamos com a expectativa de começar as obras ainda neste primeiro trimestre”, disse o prefeito na leitura anual.

Veredores protestaram contra o prefeito Álvaro Dias

“Entregar esse hospital a Natal é um compromisso que assumi pela necessidade premente de melhorar os serviços prestados. Sou médico e sei do impacto gerado por um projeto dessa envergadura”, reforçou.

De acordo com o prefeito, o hospital será uma unidade referenciada em atendimento de serviços de urgência e emergência, inclusive obstétrica e ginecológica, com capacidade para fazer cirurgias eletivas e que pretende ter 220 leitos, sendo 180 de internação e 40 de UTI.

O prefeito falou ainda no discurso que tem como “a maior preocupação” gerar emprego e renda para população. Nesse sentido, ele comemorou a aprovação do Plano Diretor, o que, segundo reforçou, pode melhorar essa demanda.

Mais obras

Álvaro Dias destacou ainda algumas obras de infraestrutura, entre elas as do setor de turismo, como o enrocamento e a engorda da Praia de Ponta Negra e a construção do Complexo Turístico da Redinha.

Sobre o Complexo, ele citou que foram feitos o enrocamento, pavimentação, iluminação e calçadas na Avenida João Medeiros. Citou ainda que está próximo de concluir uma nova via de acesso e que começou “agora a erguer o novo Mercado e o Centro de Artesanato”.

Quanto a Ponta Negra, ele disse que a empresa já começou a fabricação dos blocos que serão usados na contenção costeira “para evitar que o mar continue derrubando o calçadão de Ponta Negra” e que “essa é uma etapa que antecede a engorda da praia a ser iniciada este ano”.

Protestos aconteceram na galeria

Segundo o prefeito, a obra irá permitir que a faixa de areia aumente em até 50 metros na maré cheia e 100 metros na maré seca. “Com isso, será possível fazer uma requalificação viária na avenida Erivan França e no calçadão à beira-mar”, completou.

Ele falou ainda da trincheira da Hermes da Fonseca com Alexandrino de Alencar, um investimento de R$ 25 milhões. O trecho, segundo o prefeito, tem a passagem de cerca de 65 mil motoristas diariamente.

Protestos

No plenário e nas galerias, houve protestos. Vereadores de oposição e servidores públicos cobraram melhorias no transporte público e a convocação de concursados. O prefeito foi cobrado por vereadores de oposição e até por governistas e da bancada independente.

A leitura da mensgaem anual marcou a retomada dos trabalhos legislativos na CMN. O prefeito tem maioria na casa: 15 vereadores fazem prte da bancada governista, cinco são da oposição e nove se declaram independentes.

