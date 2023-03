Em Natal, cruzamento das Avenidas Hermes da Fonseca e Alexandrino de Alencar será fechado no fim de semana

A interdição acontece sábado (4) e domingo (5), das 8h às 17h, para realização de um serviço da Caern de sondagem e identificação do sistema de água e esgotos. Cruzamento das Avenidas Hermes da Fonseca e Alexandrino de Alencar será interditado no fim de semana

STTU/Divulgação

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal vai fechar o cruzamento das Avenidas Hermes da Fonseca e Alexandrino de Alencar neste fim de semana.

A interdição acontece sábado (4) e domingo (5), das 8h às 17h, para realização de um serviço da Caern de sondagem e identificação do sistema de água e esgotos.

Com a interdição, os motoristas devem ficar atentos às alterações que ocorrerão no trânsito na região.

Quem vem na avenida Salgado Filho sentido bairro/centro encontrará bloqueio parcial da via na altura do cruzamento e terá a opção de seguir sempre à direita, em apenas uma faixa, até a retomada após o cruzamento na Hermes das Fonseca.

No sentido inverso, a partir deste ponto, os motoristas terão a opção de seguir normalmente pela Hermes da Fonseca até o cruzamento com a Alexandrino de Alencar, onde seguirão também em apenas uma faixa à direita até a avenida Salgado Filho, após a área interditada.

Já o motorista que se desloca pela Alexandrino de Alencar não poderá cruzar a Avenida Hermes da Fonseca, onde a canalização do fluxo de veículos será realizada à direita para a avenida Salgado Filho. E no sentido oposto o fluxo será desviado pela direita para a avenida Hermes da Fonseca.

A STTU pede que os motoristas respeitem a canalização do fluxo e procurem utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações da área interditada.

VÍDEOS: Mais assistidos do RN nos últimos 7 dias

pappa2200