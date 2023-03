Em nova etapa de acordo com MP, USP de Piracicaba vai recuperar área da Mata Atlântica equivalente a seis campos de futebol

Projeto teve início em 2003 e garantiu no campus a manutenção de pelo menos 100 mil árvores de cerca de 100 espécies nativas. Em nova fase, serão recuperados seis hectares de floresta em procedimento chamado de “muvuca de sementes”. Esalq inicia nova etapa de reflorestamento no campus em Piracicaba

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), deu início nesta terça-feira (28) a uma nova etapa do cumprimento de um acordo com o Ministério do Público do Estado de São Paulo (MP-SP) que prevê a recuperação de uma área da Mata Atlântica em seu campus equivalente a seis campos de futebol.

O termo de ajuste de conduta (TAC) foi firmado junto ao MP-SP há 20 anos. Com ele, atualmente, o campus possui pelo menos 100 mil árvores de mais de 100 espécies de árvores nativas da Mata Atlântica.

“O processo de adequação ambiental do campus Esalq começou em 2003 porque nós não cumpríamos o que o Código Ambiental previa de cobertura de vegetação nativas nas matas ciliares. Estamos falando de áreas que eram usadas há décadas para experimentação agrícola e agropecuária, que tinham uma importância fundamental para os departamentos na produção do conhecimento, mas que deveriam por força de lei serem recuperadas”, explica Pedro Brancalion, professor do Departamento de Ciências Florestais da Esalq.

A nova etapa de recuperação já começou nessa terça-feira no campus, nas proximidades do Córrego Monte Olimpo. Nessa área, que atualmente está degradada e sem vegetação nativa, serão recuperados seis hectares de floresta.

Uma nova técnica de plantio está sendo usada, além de um novo herbicida. Biólogo da USP, Eduardo Campos Filho revela que o procedimento foi denominado de “muvuca de sementes”.

“A gente escolhe as espécies nativas no local, calcula a quantidade ideal para recompor esse ecossistema, mistura elas e faz essa mistura que a gente chama de muvuca de sementes. Tem árvores de rápido crescimento, de médio crescimento e de crescimento lento, que vão viver mais de 100 anos”, detalha.

A ONG The Nature Conservancy Brasil também faz parte da campanha. “A parceria com a Esalq é pra gente aprimorar técnicas de restauração afim de baratear a restauração e ganhar escala com isso. A TNC tem uma campanha chamada Restaura Brasil e o objetivo é restaurar grandes áreas do país”, conta.

A nova etapa do projeto também pretende recuperar a lagoa da universidade. O objetivo é que ela possa ser usada no abastecimento do próprio campus de forma sustentável. A ideia é que a universidade se torne um exemplo de sustentabilidade.

A parceria com a ONG The Nature Conservancy ainda tem como objetivo restaurar áreas em outros estados, como Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira.

