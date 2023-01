Em plena luz do dia, trio de assaltantes invade residência, rende moradora e rouba objetos na Vila Marcondes, em Presidente Prudente

Um dos ladrões anunciou o roubo, mandou a vítima colocar as mãos na cabeça e ainda a ameaçou, dizendo que iria matá-la, se ela gritasse ou chamasse a polícia. Uma residência foi assaltada na tarde desta quinta-feira (26), na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP).

Três bandidos invadiram o imóvel, renderam uma moradora e roubaram uma televisão de 40 polegadas, um violão, uma bicicleta e um telefone celular.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, a vítima, de 19 anos, contou aos policiais militares que foram acionados para o atendimento do caso que foi surpreendida por três homens.

Um dos assaltantes anunciou o roubo, mandou a vítima colocar as mãos na cabeça e ainda a ameaçou, dizendo que iria matá-la, se ela gritasse ou chamasse a polícia.

A moradora, que estava sozinha na casa, não viu arma de fogo nem faca com os bandidos.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, os ladrões retiraram o portão do trilho e depois o puxaram para entrar no imóvel.

Os três criminosos fugiram após roubar os objetos da residência.

As casas vizinhas possuem câmeras de monitoramento que poderão fornecer imagens para auxiliar a Polícia Civil nas investigações sobre o caso e na identificação dos criminosos.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local do crime.

O caso será apurado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

