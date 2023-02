Em pleno verão, SC registra temperatura mínima de 1ºC na Serra no sábado de carnaval

Temperatura de 1,38ºC ocorreu em Urubici, segundo Epagri/Ciram. Confira a previsão do tempo para SC

Em pleno verão, a Serra catarinense registrou uma temperatura mínima de 1,38ºC neste sábado (18) de carnaval. Isso ocorreu em Urubici às 5h, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições meteorológicas do estado.

Outras cidades catarinenses também tiveram temperaturas inferiores a 10ºC. Confira as menores, de acordo com a Epagri/Ciram:

Novo Horizonte, no Oeste -> 6,4°C às 7h

São Miguel do Oeste, no Oeste -> 6,52°C às 7h

São Joaquim, na Serra -> 7,24°C às 7h

Anchieta, no Oeste -> 7,28ºC às 6h

Maravilha, no Oeste -> 7,31°C às 7h

O sábado deve ser de sol entre nuvens na Serra, no Oeste e Sul, conforme a Central NSC de Meteorologia. Pode chover na Grande Florianópolis, no Litoral Norte, Norte e Vale do Itajaí.

Urubici neste sábado (18)

Jaison da Costa/Arquivo pessoal

Previsão do tempo para os próximos dias

O início do domingo (19) de carnaval deve ter com um pouco mais de nuvens e chuva passageira no Norte e Litoral Norte. À tarde, o sol deve aparecer entre nuvens.

No fim do dia, deve ocorrer condição para chuva isolada, principalmente na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e Norte.

As temperaturas devem ser mais amenas, como no sábado. As máximas devem ficar entre 24ºC e 28ºC.

Pedestres caminham pela rua em São Joaquim no sábado de carnaval

Mycchel Legnaghi/Divulgação

Na segunda (20) e terça (21) de carnaval, estão previstas mudanças. O tempo deve ficar instável, com nebulosidade e chance de chuva persistente, principalmente no litoral. Na terça, pode haver temporais.

Vito Califano